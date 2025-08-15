Omar García Harfuch secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó las acciones realizadas en Quintana Roo, entre las que destaca la detención de David Ricardo “N” quien tenía orden de aprehensión por tráfico de armas en Florida, Estados Unidos y de 13 integrantes del cártel del Pacifico

Omar García Harfuch secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó las acciones realizadas en Quintana Roo, en donde destacan la detención de integrantes del cártel del Pacífico y de grupos delictivos de Sinaloa con presencia en Playa del Carmen y Tulum. Así como el de un hombre que traficaba armas y tenía orden de aprehensión en Florida, Estados Unidos.

En la mañanera de este 15 de agosto, la cual fue efectuada en Chetumal, Quintana Roo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que en la estrategia integral de la presidenta Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre al 11 de agosto, se aseguraron 1,300 kilos de droga en el estado de Quintana Roo, detuvieron a 3 mil 258 personas por delitos de alto impacto.

Sobre las acciones de la Fiscalía General del estado de Quintana Roo, indicó que ha vinculado a más de 90 por ciento a más de mil sentencias condenatorias “evitando así la impunidad”. También decomisaron 300 armas de fuego y 6 mil 200 cartuchos y cientos de cargadores.

Omar García Harfuch, dijo que en el mes de julio detuvieron 94 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron 432 kilos de droga. Mientras que en el municipio de Benito Juárez Quintana Roo, realizaron 11 operativos de manera coordinada, detuvieron a 28 personas, aseguraron 200 kilos de droga y rescataron a 20 mujeres víctimas de trata de personas.

Mencionó que con operativo realizado en conjunto con la Secretaría de Marina detuvieron a David Ricardo “N” quien tenía orden de aprehensión por tráfico de armas en Florida, Estados Unidos. Entre los detenidos de esos operativos se encuentran 13 integrantes del cártel del Pacifico que son identificados como generadores de violencia.





El trabajo en conjunto ha permitido disminuir un 61 por ciento la incidencia de los homicidios dolosos en el último año, el robo a transeúntes ha disminuido en 22 por ciento, robo de vehículo 8 por ciento y robo a comercio 6 por ciento Omar García Harfuch

Cabe mencionar que la mandataria de México y Omar García Harfuch, tendrán hoy una reunión bilateral con autoridades homólogas en Guatemala, en donde estarán presentes también la Secretaría de Energía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para atender temas de seguridad, migración y sobre el Tren Interoceánico, así como la Secretaría de Seguridad y Cooperación para el Desarrollo Energético. Después se reunirán con autoridades de Belice para ver temas de seguridad, la interconexión del Tren Maya y temas ambientales.

Estos son algunos de los detenidos en la península de Yucatán:

Playa del Cármen, Quintana Roo: Maria José alias “Lorena” la jefa de la plaza y generadora de violencia en Tulum, quien pertenecía a una célula delictiva afín a un grupo delictivo en Sinaloa. Y en diferentes municipios detuvieron a cinco personas en operativos realizados en bares. También arrestaron a 8 integrantes de grupo delictivo, cuyo nombre no mencionó el secretario de Seguridad, a quienes les aseguraron 13 armas largas y 4 armas cortas.

Mérida, Yucatán: Detuvieron por homicidio calificado y extorsión a Zacarías “N” alias el “Skiny” quien operaba en la zona hotelera de Cancún. Brenda “N” y Mariana “N”, encargadas de recibir los depósitos de dinero producto de las extorsiones. Jose Benjamín “N” alias “El Cuervo” objetivo prioritario líder de estructura criminal y uno de los principales generadores de violencia en Tulum. Y a Bernardo Alejandro “N” integrante de un grupo criminal de extorsión y mercancías en el Estado de México quien se dio a la fuga.











