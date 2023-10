Embajada de Israel en México inconforme con postura de AMLO

La embajada pidió que el Gobierno de México pudiera considerar "una posición que condene de manera contundente los actos de Hamas".

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresara que no quería tomar partido ante el conflicto israelí-palestino, la Embajada de Israel en México expresó su inconformidad por los dichos del titular del Ejecutivo.

" Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exteriores (...) No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia ", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 9 de octubre en Palacio Nacional.

" Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica ", expresó.

Al respecto, la embajada pidió que el Gobierno de México pudiera considerar "una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista Hamas".

“Como la historia nos ha enseñado repetidamente, mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo” pic.twitter.com/gMGpDSgKY1 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 9, 2023

La Embajada de Israel en México declaró que "como la historia nos ha enseñado repetidamente, mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo".