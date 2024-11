Diputada Herminia López explica porqué se quedó dormida durante sesión

La diputada morenista por Oaxaca afirmó que en días recientes ha trabajado intensamente y ha tenido poco tiempo para descansar, llegando a dormir solo tres horas antes de la sesión.

La diputada de Morena, Herminia López Santiago, fue captada dormida en su curul durante la sesión de la Cámara de Diputados del martes, mientras se discutía la reforma constitucional en favor del maltrato animal.

La imagen de López Santiago, representante de Oaxaca y legisladora por representación proporcional, rápidamente se viralizó en redes sociales, donde recibió críticas de usuarios y algunos legisladores, quienes calificaron el acto como una falta de respeto, especialmente considerando el salario de más de 70 mil pesos mensuales que percibe.

Responde a señalamientos

Al finalizar la sesión, López Santiago, de 59 años, justificó que el cansancio extremo fue el motivo de su somnolencia. La diputada afirmó que en días recientes ha trabajado intensamente y ha tenido poco tiempo para descansar, llegando a dormir solo tres horas antes de la sesión.

También sugirió que las imágenes se tomaron con “mala fe” y, sin señalar a alguien en específico, insinuó que pudo haberse tratado de un acto intencionado de desprestigio.

"No tomo medicamentos, pero siento que es de mala fe esta acción que hicieron, porque saben el ritmo de trabajo que tenemos" , comentó López Santiago.

Aseguró además que su agenda de trabajo incluye múltiples viajes, lo cual afecta su descanso. "Prácticamente no dormimos ayer. También me dormí a las 12, 1, 2, 3 me levanté. Vengo de lejos, yo viajo" , señaló la diputada oaxaqueña, cuyo último grado de estudios es secundaria y que actualmente ocupa su primer cargo público en la Cámara.

¿Quién es Herminia López Santiago?

Herminia López Santiago es integrante de las comisiones de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y se desempeña como secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Desde su llegada a San Lázaro, ha destacado su interés en impulsar temas de derechos indígenas y el desarrollo de sus comunidades. En su registro ante el INE, se identificó como persona indígena y en sus declaraciones ha expresado su compromiso con la transformación y el combate a la corrupción.