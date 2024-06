Esperan 6.6 millones de jóvenes voten por primera vez

Hasta antes del mediodía, posiblemente motivados por los hábitos diarios, fue muy notoria la presencia de adultos en las casillas.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), la lista nominal para este 2024 incluye a 98 millones 329 mil 591 personas, de ellos, se espera que 6.6 millones de jóvenes voten por primera vez.

Hasta antes del mediodía, posiblemente motivados por los hábitos diarios, fue muy notoria la presencia de adultos en las casillas desde que éstas abrían en las Alcaldías Azcapotzalco y Cuauhtémoc. Destacaban, sobre todo, adultos de 30 años en adelante y personas de la tercera edad.

Sin embargo, es también cierto que más de algún primo votante decidió acudir temprano para que su voz sea escuchada en las urnas. La mayoría de ellos declaró sentir emoción de ejercer este derecho por primera vez.

Te puede interesar Jornada electoral avanza sin incidentes mayores: Guadalupe Taddei

Votar significa ejercer mi derecho como ciudadano a escoger quién va a gobernar, sé que soy uno más entre muchos, pero eso me hace sentir parte de la sociedad" comentó Omar Pérez, de 20 años.

"No me gusta ser de las personas que sólo critican y se quejan de las situaciones, pero no hacen el mínimo esfuerzo por preocuparse y sobre todo, por cambiar las cosas", comentó Juan Monroy, estudiante de la carrera de Contaduría.

Este año, redes sociales y distintos medios llamaron la atención sobre el hecho de que presentar el pulgar marcado implica cortesías en distintos establecimientos, como café, helado, donas gratis o descuentos; lo que no pasó desapercibido entre este grupo de edad.

"Claro, un porcentaje tal vez mínimo, pero sí me motivo" confesó Paulina Domínguez, de 19 años.

"Sí o sí iba a votar, pero también voy a aprovechar las cosas gratis" afirmó Zurisaday Zamora.

Los menores de 39 años esperan que el próximo Presidente o Presidenta de México, independientemente de quien sea, cumpla sus propuestas.

"Que el próximo Presidente escuche al pueblo, que esté súper bien informado y cerca de nosotros y cerca de los jóvenes, de lo que solicitamos, de lo que nos quejamos y de lo que necesitamos", explicó Samantha Monterrubio, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación.

"Me gustaría que el próximo Presidente pueda destinar dinero a la salud, hospitales, a la ecología y a propuestas de trabajo para jóvenes", sugirió Tania Rosales, estudiante de Psicología.