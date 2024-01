Jorge Álvarez Máynez ofrece un 'nuevo México' con justicia

Acompañado por Luis Donaldo Colosio y Mariana Rodríguez, aseguró que México necesita empleos bien pagados, mejorar la seguridad y quitar el País a los delincuentes.

Tras arremeter contra la 'vieja política' en su discurso de precampaña presidencial, Jorge Álvarez Máynez, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, ofreció un 'nuevo México' con justicia y sin mujeres desaparecidas.

Acompañado por el Alcalde Luis Donaldo Colosio, y la precandidata a la Alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, aseguró que México necesita empleos bien pagados, mejorar la seguridad y quitar el País a los delincuentes.

"Es un privilegio estar en la tierra que soñó y que nos invito a todos los mexicanos a soñar con un presidente norteño", expresó Maynez, "aquí en Nuevo León hace un mes la vieja política pensó que nos había liquidado de la contienda presidencial, que Íbamos a vivir una elección más, una elección como todas las que ha tenido este país, entre lo malo y lo peor, entre los corruptos y los incompetentes.

La vieja política pensó que sacando de la contienda a Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta presidencial, pero no nos conocen, no saben de qué estamos hechos" agregó.

El México nuevo tiene tres grandes elementos: el primero de todos el más importante, un México con justicia, basta, basta de que la gente tenga miedo", dijo, "basta de que las niñas y niños no puedan salir a la calle por la inseguridad...les vamos a quitar al país de las manos a los delincuentes, en el México nuevo no hay derecho de piso ¡sí se puede!" , señaló.

Lo apoyan precandidatos emecistas de NL

Además de Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, y el Alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio, estuvieron presentes más emecistas de Nuevo León.

La precandidata por la Alcaldía de San Pedro, Lorenia Canavati, fue la primera en dar un mensaje durante el cierre de precampaña de Jorge Álvarez Máynez, quien dijo es un gran líder.

"Cuando yo era candidata independiente él me apoyo y eso habla de la manera en que siempre poner a los ciudadanos al centro" , aseguró.

"Es un gran líder, que es muy valiente y nos da muchísimo gusto poderlo apoyar rumbo a la Presidencia" , finalizó Lorenia.

Por su parte, el aspirante a la Alcaldía de Guadalupe, Héctor García, habló sobre la esperanza de la gente por un mejor panorama en el Estado y el País.

"La gente va a convertir esa esperanza en realidad con una mujer en Monterrey, que es Mariana Rodríguez".

"En el Senado va un hombre valioso, querido por todos como Luis Donaldo Colosio. Que en la Presidencia de la República va un hombre todo corazón, pero también todo convicción" , dijo a la multitud, "Álvarez Máynez va a ser presidente" .

García afirmó que con su partido habría más oportunidades para todos, empoderamiento de la mujer y respeto al medio ambiente.