En entrevista con e Media, el senador advirtió que el PRI atraviesa una crisis terminal bajo la dirigencia de Alejandro Moreno.

El senador sonorense Manlio Fabio Beltrones no esquiva las palabras. En entrevista exclusiva para e Media con Marcelo Beyliss, lanzó una advertencia clara: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. “Está en vías de extinción” , asegura, apuntando directamente a la dirigencia de Alejandro Moreno, a quien acusa de fracturar al partido con una visión unipersonal que expulsó la diversidad ideológica que una vez lo fortaleció.

Las cifras son alarmantes: en recientes elecciones en Puebla, el PRI apenas logró el 1.8 por ciento de los votos. En Veracruz, advierte, el panorama podría ser aún más crítico.

Pero Beltrones no solo habló del PRI. La conversación giró hacia un tema que toca fibras más hondas: la crisis de desapariciones en México, y su nueva propuesta legislativa que busca darle poder, recursos y dignidad a los colectivos de búsqueda.

Un PRI fracturado

El senador Manlio Fabio Beltrones no duda en afirmar lo que muchos dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) prefieren callar: el tricolor atraviesa una de sus etapas más oscuras. En entrevista exclusiva con e Media, conducida por Marcelo Beyliss, el sonorense fue contundente: “El PRI está fracturado… y en vías de extinción” .

Para Beltrones, el colapso del PRI no es accidental ni repentino. Lo atribuye a un liderazgo autoritario que ha sofocado la pluralidad interna del partido. “Cuando un solo hombre impone su visión y borra del padrón a quienes piensan distinto, deja de ser un dirigente y se convierte en el sepulturero de una institución política” , dijo en referencia a Alejandro 'Alito' Moreno.

El senador denunció que muchos cuadros históricos del partido han sido marginados, expulsados o simplemente ignorados. “Lo que queda ya no es el PRI que conocemos. Muchos de nosotros seguimos siendo priistas de convicción, pero no formamos parte del PRI de Alito” , aclaró.

La pérdida de registro en algunos municipios y el riesgo de desaparecer en estados como Veracruz, donde las encuestas los ubican por debajo del 3 por ciento de la votación, refuerzan su diagnóstico. “Puebla fue un aviso: 1.8 por ciento de los votos. Lo que viene puede ser peor si no se rectifica” .

Una propuesta desde el dolor

Más allá del destino del PRI, Beltrones centró gran parte de la conversación en una propuesta legislativa que toca uno de los temas más dolorosos para México: la crisis de desapariciones. Su iniciativa, construida durante siete meses con colectivos de búsqueda de Sonora, busca darles reconocimiento legal, recursos y seguridad.

“Las madres buscadoras hacen el trabajo del gobierno sin apoyo, sin protección, y hasta arriesgando su vida. A veces deben pedir permiso a los criminales para entrar a terrenos donde puede haber fosas. Eso es inaceptable” , denunció con firmeza.

La propuesta contempla reconocer a estos colectivos como auxiliares oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, un organismo que, según el senador, “hoy es casi fantasma” . También plantea financiar sus labores y garantizarles condiciones mínimas de seguridad.

Una de las piezas clave de su iniciativa es la creación de un banco nacional de ADN. Con este mecanismo, cualquier resto localizado en el país podrá ser cotejado con muestras aportadas por familiares de desaparecidos. “Muchos colectivos encuentran huesos antes que a sus propios familiares. Pero no hay forma de identificarlos” .

Beltrones lamentó que la política de seguridad del sexenio anterior —la estrategia de “abrazos, no balazos”— haya generado condiciones que permitieron el avance del crimen organizado. “Fue una política pública fallida. Convertimos al país en un cementerio” , sentenció.

A diferencia de esa etapa, reconoció que el nuevo gobierno federal ha dado señales de cambio. “La presidenta Claudia Sheinbaum está corrigiendo. Ya se están enfrentando a los criminales, ya hay extradiciones, ya se usa el poder del Estado como debe ser. Aunque no se reconozcan los errores anteriores, se están enmendando” .

El senador subrayó que su propuesta no nace de ocurrencias, sino de escuchar a quienes buscan con las manos lo que el Estado no ha querido ver. “Este dolor no tiene ideología. Estas mujeres buscan con rabia, con amor, con desesperación. Y merecen ser escuchadas y protegidas” .

Sobre el ambiente legislativo, Beltrones recordó que sin alianzas, ninguna propuesta prospera. Aunque se define como un senador libre, afirma que representa los intereses de Sonora y de más de 300 mil personas que confiaron en él. “No le voy a fallar a quienes me dieron su voto” .

Consultado sobre el clima político nacional, reiteró su llamado a la unidad, pero una unidad genuina, sin hipocresías. “Prefiero un enemigo declarado que muchos amigos hipócritas. Eso aplica tanto para el PRI como para el gobierno federal” .