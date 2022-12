‘Plan B’ tiene más errores, dice Monreal

Contenido de la minuta fue distinto respecto a cambio de leyes en materia electoral, señala el coordinador de Morena en el Senado.

No sólo son dos o tres los yerros que presenta el “Plan B” en materia electoral que aprobó la Cámara de Diputados, “tiene más errores constitucionales”, aseguró Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado.

En entrevista en San Luis Potosí en el marco del informe del senador Eli Cervantes, el exgobernador de Zacatecas dijo que se corregirán los errores y el proyecto se devolverá a San Lázaro.

Comentó que está terminando una serie de documentos donde los enumera y que compartirá, por cortesía, a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, pero sobre todo, a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos encargadas en la Cámara Alta de la dictaminación.

Corregirán erratas

El también presidente de la Junta de Coordinación señaló que el Senado actuará con responsabilidad y corregirá las erratas que presenta el “Plan B”.

En ese sentido, subrayó que el hecho de que el Senado no aprobara la propuesta en fast track puso en relieve estas inconsistencias, las cuales tienen la obligación de corregir.

Consideró como delicado que en la Cámara de Diputados se obviaron trámites a la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que el contenido que se publicó en la Gaceta Parlamentaria fuera distinto a lo que se votó. “Eso es muy delicado, porque vulnera el procedimiento legislativo”.

“Vamos a regresarles la minuta a la Cámara de Diputados con correcciones y ya serán ellos lo que decidan si se allanan o insisten en su dictamen”, recalcó Monreal Ávila.

Expuso que él prefiere el consenso y por eso está intentando corregir las omisiones o errores que se plasmaron en leyes ordinarias que son motivo de reformas constitucionales.

Sobre sus aspiraciones políticas rumbo al 2024, Monreal Ávila contestó que sigue firme de sus aspiraciones, pero consideró que “no hay piso parejo”, pues dijo “pareciera ser que mi posición, no les gusta y no me dan el mismo valor que a los otros aspirantes”.