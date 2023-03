AMLO critica celebración por restitución de Edmundo Jacobo en el INE

El funcionario había sido retirado de su cargo por la publicación del Plan B.

El pasado viernes, Edmundo Jacobo fue reincorporado como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que fuera destituido tras la publicación del Plan B en materia electoral, situación que fue reprochada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario aseguró en su conferencia matutina que esto significó "la primera derrota del Plan B", sin embargo afirmó que le "llena de orgullo el perder así".

Acusó a Edmundo Jacobo de tolerar fraudes y de permanecer en el INE porque pertenece a la camarilla que ha manejado a ese organismo autónomo por mucho tiempo.

" Ayer (lunes) una fiesta del INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE, ya ven que 'el INE no se toca'. Entonces le dan un amparo los del Poder Judicial que son los mismos, pero además todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiendo y los medios de información todos celebrando porque se había reivindicado la democracia, una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, complemente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado al INE durante mucho tiempo y aplaudiéndoles ", expresó.

" Pero dándolo como un triunfo, o sea, 'la primer derrota del Plan B', pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta porque no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder, el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás; poder sin estar pensando en benéfico del pueblo es parafernalia, es fantochería, es corrupción ", dijo el presidente.

A su entrada al salón del Consejo General el pasado lunes, el secretario fue recibido con aplausos y felicitaciones por regresar a su cargo. El secretario ejecutivo fue restituido el viernes pasado tras obtener una suspensión definitiva contra un artículo transitorio del Plan B de la Reforma Electoral.