La Secretaría de Economía iniciará foros en coordinación con las entidades federativas para revisar el T-MEC, informó Marcelo Ebrard.

La Secretaría de Economía iniciará foros de consulta en todo el país para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en coordinación con los secretarios de Desarrollo Económico de cada estado, informó Marcelo Ebrard, titular de la dependencia.

De acuerdo con Ebrard, y siguiendo las indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se llevará a cabo una reunión con los secretarios de Desarrollo Económico y con los gobernadores de cada estado, a través del Comité de Promoción de Inversiones que funciona en cada entidad.

“Me reuniré con ellos. Ya daremos los detalles de las fechas y lugares, pero será con las 32 entidades federativas. En cada estado veremos qué prioridades tienen, porque cada uno de ellos enfrenta realidades muy diferentes” , señaló tras participar en la firma del convenio Hecho en México con Amazon.

El funcionario subrayó que cada entidad atraviesa escenarios particulares, por lo que la agenda de los foros se organizará conforme a la disponibilidad de los estados. Hasta ahora, no se han definido fechas concretas para estos encuentros.

Ebrard también anunció que sostendrá reuniones esta semana con el embajador de China y que próximamente se reunirá con representantes de Corea del Sur e India. Entre los temas a tratar estará la imposición de cuotas arancelarias por parte de México.

Según la Secretaría de Economía, la mayoría de los países asiáticos ya contaban con aranceles; sin embargo, ante medidas desleales de comercio, se están aumentando las tasas.