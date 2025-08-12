El alcalde de Benito Juárez ordenó la evacuación y revisión del centro comercial tras la caída de un elevador.

Dos personas resultaron lesionadas la tarde de este martes 12 de agosto tras el desplome de un elevador en el centro comercial Mitikah, ubicado en la alcaldía Benito Juárez en CDMX.

De acuerdo con el boletín emitido por la alcaldía, las víctimas son un hombre de 47 años y una mujer de 60, quienes presentan posibles luxaciones en la cabeza y en el fémur izquierdo, así como diversas contusiones. Durante la caída, el elevador tuvo tres paradas que provocaron las lesiones.

Personal de Protección Civil de Benito Juárez acudió al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia médica a los afectados, quienes fueron trasladados a un hospital para su valoración.

El alcalde Luis Mendoza Acevedo informó que, como medida preventiva, el centro comercial fue desalojado para realizar una revisión exhaustiva de las instalaciones en materia de protección civil.

"La seguridad de las personas es nuestra prioridad, vamos a revisar Plaza Mitikah para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes. No vamos a tolerar fallas que pongan en riesgo a las personas" , expresó el edil.

Con relación al incidente ocurrido en Plaza Mítikah, la alcaldía Benito Juárez informa lo siguiente: pic.twitter.com/8d81KDb1mN — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 13, 2025