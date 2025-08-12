El operativo en el puesto de revisión 'Cucapah' derivó en la detención de un hombre de 53 años.

Un cargamento de 838 kilogramos de la droga conocida como "cristal" fue decomisado por autoridades federales y estatales en un operativo coordinado de la Mesa Estatal de Seguridad.

El aseguramiento ocurrió en San Luis Río Colorado, Sonora, en el puesto de revisión militar 'Cucapah', donde elementos de la Guardia Nacional detectaron irregularidades en las imágenes captadas por el equipo de rayos Gamma durante la inspección a un tractocamión marca Kenworth, color blanco.

En la unidad se localizaron mil 863 paquetes confeccionados con plástico transparente, con un peso aproximado de 450 gramos cada uno, que contenían una sustancia granulada. Pruebas de campo confirmaron que se trataba de clorhidrato de metanfetamina.

Como resultado de operativos coordinados entre instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad se logró el aseguramiento en San Luis Río Colorado de 838 kilogramos de narcótico con características propias del "cristal", contenido en galones de refresco y la detención de…

Además, fueron asegurados 74 galones de 10 litros con posible metanfetamina líquida. La droga estaba oculta en galones de refresco y era trasladada desde Monterrey, Nuevo León, con destino a San Quintín, Baja California.

El conductor, identificado como Almicar 'N', de 53 años, originario de Reforma, Sinaloa, fue detenido y junto con el cargamento quedó a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación.