Desaparece el periodista Jaime Barrera; su hija pide ayuda para encontrarlo

El periodista Jaime Barrera ha sido reportado como desaparecido desde el mediodía de este lunes 11 de marzo, según ha informado la Fiscalía de Jalisco.

Barrera, conocido por su trabajo como conductor de noticieros en radio y televisión, fue reportado como desaparecido por su hija, Itzul Barrera, quien ha lanzado un llamado desesperado solicitando ayuda para localizar a su padre.

"Mi papá, el mejor periodista de este Estado, está desaparecido. Necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo. Ayúdenos a llegar hasta él, por favor les pido que difundan" , expresó Itzul Barrera en una publicación que circuló a través de las redes sociales.

Los familiares de Barrera han acudido a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para presentar la denuncia correspondiente por su ausencia. Según fuentes extraoficiales, Jaime Barrera fue visto por última vez después de conducir su programa de radio. Se esperaba que llegara a la emisión nocturna de su noticiero televisivo, pero nunca apareció. Su automóvil fue encontrado más tarde sin rastros del periodista.

El Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, ha confirmado la desaparición de Barrera y ha asegurado que las autoridades estatales están activamente involucradas en las labores de búsqueda.

"Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo" , declaró Alfaro.

Jaime Barrera, quien actualmente colabora con Televisa y Canal 44, ha dejado una huella en el periodismo local. Canal 44 de televisión ha instado a cualquier persona que pueda tener información sobre su paradero a reportarlo al teléfono 333-181-4250.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA