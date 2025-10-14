En los juzgados del reclusorio de Barrientos, en Tlalnepantla, el juez consideró que existe peligro para la víctima y para la sociedad, además de posibles actos de obstaculización en el desarrollo de la investigación, razón por la que autorizó la medida cautelar.

Un Juez de Control dictó prisión preventiva justificada en contra de dos detenidos que están acusados de privar de la libertad a Kimberly Moya, quien desapareció desde el 2 de octubre, en Naucalpan.

El Poder Judicial del Estado de México detalló que el juzgador dio un plazo de 144 horas para definir la situación jurídica de los imputados.

La determinación se realizó en una audiencia de formulación de imputación, la cual inició ayer pero fue reanudada este día.