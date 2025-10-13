Familiares bloquean Periférico para exigir avances en la búsqueda de la estudiante de 16 años.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de dos personas presuntamente involucradas en la desaparición de Kimberly Hilary Moya, estudiante de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, quien fue reportada como desaparecida desde el 2 de octubre en la colonia San Rafael Chamapa.

Los detenidos, identificados como Gabriel Rafael “N”, de 57 años, y Paulo Alberto “N”, de 36, fueron ingresados al Penal de Barrientos y quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Así ocurrió la desaparición

De acuerdo con la carpeta de investigación, la tarde del 2 de octubre, alrededor de las 16:14 horas, Kimberly caminaba por la calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas , cuando fue interceptada por Gabriel Rafael “N”. Según las autoridades, él la obligó a dirigirse hacia un Volkswagen gris tipo sedán conducido por Paulo Alberto “N”, ambos presuntamente privándola de la libertad y huyendo del lugar.

Antes de desaparecer, Kimberly había acudido a un café internet cercano para imprimir una tarea, compró un helado y se dirigía a su hogar. La joven vestía pantalón de mezclilla azul, blusa verde y sudadera gris.

Para el día siguiente, familiares de la adolescente solicitaron apoyo en su búsqueda a redes sociales.

Evidencias clave en la investigación

Durante las labores de búsqueda, agentes ministeriales catearon un taller mecánico donde trabajaba uno de los implicados. Ahí encontraron:

Unas botas con manchas hemáticas , analizadas por peritos en genética forense, que coincidieron con el ADN de los padres de Kimberly.

, analizadas por peritos en genética forense, que coincidieron con el ADN de los padres de Kimberly. Videos de vigilancia que muestran al vehículo de los detenidos siguiendo a la joven desde el café internet hasta el lugar donde desapareció.

que muestran al vehículo de los detenidos siguiendo a la joven desde el café internet hasta el lugar donde desapareció. Imágenes en las que Gabriel Rafael “N” utiliza las botas encontradas en el taller.

A pesar de los avances, la FGJEM continúa con la búsqueda bajo la hipótesis de que Kimberly podría estar con vida, conforme al Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas.

La Fiscalía aclaró que los videos recientes difundidos en redes, que mostraban a otra joven caminando con bolsas, no corresponden a Kimberly, sino a otra adolescente llamada Dulce.

Familiares exigen justicia

En protesta por la desaparición de Kimberly y la falta de información sobre su paradero, familiares y amigos, junto con el colectivo feminista Hermanas Aliadas, bloquearon el Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, generando un fuerte congestionamiento vehicular en la zona de las Torres de Satélite.

La mamá de Kimberly encabezó la manifestación, portando pancartas y mantas, mientras exigía la localización de su hija y de otras personas desaparecidas en Naucalpan.



