Al pugilista le imputan el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas, en la modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, y fabrique armas, municiones, cartuchos y explosivos.

Un juez federal dictó la prisión preventiva justificada a Julio César Chávez Junior en el Penal Federal de Hermosillo, en el caso en el que le imputan el delito de delincuencia organizada por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con los líderes de la facción de 'Los Chapitos'.

Enrique Hernández Miranda, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, con sede en la capital de la entidad, le impuso la medida cautelar y, por solicitud de su defensa, le duplicó el plazo para definir su situación jurídica, por lo que será el sábado a las 17:00 horas cuando resuelva si lo vincula o no a proceso.

De acuerdo con la agenda electrónica del Centro de Justicia, la audiencia inicial del boxeador se llevó a cabo desde el lunes a las 20:47 horas y concluyó ayer a las 00:56 horas.

Chávez Carrasco estará sujeto a la prisión preventiva por lo menos hasta que el juez determine si es o no procesado.

Este es el delito por el cual el 14 de enero de 2023 un juez federal de la capital sonorense libró la orden de aprehensión en su contra.

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano fue deportado el pasado lunes al país y entregado en la Garita de Nogales, tras ser detenido el 2 de julio en California, debido a la orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Acusaciones contra el boxeador

REFORMA publicó en julio pasado que la acusación contra el hijo del excampeón mundial de boxeo se basa esencialmente en dos conversaciones telefónicas de presuntos narcotraficantes en las que es mencionado, así como en los antecedentes que entregó Estados Unidos sobre sus registros migratorios y su detención por conducir alcoholizado.

Derivado de las llamadas telefónicas, intervenidas legalmente a presuntos narcotraficantes, la FGR asegura que Chávez Junior era un 'esbirro' del Cártel de Sinaloa porque presuntamente golpeaba, como costales de box, colgados, a los miembros de la organización que incurrían en descuidos que pudieran delatarlos.

En particular, golpeaba por encargo a los subordinados de Néstor Ernesto Pérez Salas,'El Nini', jefe de seguridad de 'Los Chapitos' detenido el 11 de noviembre de 2023 en Culiacán y extraditado a Estados Unidos seis meses después.

"'El Nini' mantiene una relación cercana a Julio César Chávez Jr., mismo que al parecer golpea a la gente de 'El Nini' cuando éste los quiere castigar" , dice la acusación de la FGR por la que un juez federal ordenó la aprehensión del boxeador.

"Julio César Chávez Carrasco y/o Julio César Chávez Junior, su participación dentro de dicha organización es como vil esbirro y/o ajustador de cuentas de dicho cártel" .

En una de las llamadas entre dos miembros del grupo delictivo, a quienes la investigación identifica como HSI y HNI2, refieren un episodio en el que Chávez Jr. hizo las veces de golpeador.

Según el reporte que levantó la FGR de esa conversación, HNI2 relata a su interlocutor que en una ocasión un miembro del grupo criminal cometió el error de llevar a su novia a una casa de seguridad, pasando por alto que en ese inmueble tenían en cautiverio a varias personas 'levantadas' y una bodega de armas.

Cuando 'El Nini' se enteró, ordenó amarrar a su subordinado y colgarlo como costal de box. Enseguida, llamaron a Chávez Jr.

"Dice (HNI2) que para eso le habla al Julio, para pegarle una verguiza, que los cuelga, y este (Julio César) los agarra como costal de box" , señala el informe de esa llamada.

"Comenta que el Chávez, cuando peleó con el Canelo para aguantar los 12 rounds, el bato está tonto, tiene fuerza, le pegó el Canelo pero se los aguantó, entonces imagínese los vergazones que les pega, que 'Nini' les dice que 'si aguantan los golpes de ese bato (de Julio César) los va a dejar ahí, y, si no, pues se van a morir'" .

El informe que elaboró la FGR indica que HNI2 le dijo a su interlocutor que en dos ocasiones vio juntos a 'El Nini' con Chávez Junior.

"Es camarada pero está tronadón, dice (HNI2) ya se quedó encaramado, que el otro día peleó en Culiacán y ganó, dice que estaba el Markitos Toys, el Gordo Toys" , señala el reporte.

La FGR interceptó otra conversación en la que platican Marx García Rodríguez, 'El 22', operador de 'Los Chapitos' en Culiacán, con un sujeto identificado como Germán González Monjaraz. En la plática, mencionan al boxeador.

"(García Rodríguez) menciona que al 'Nini' se le ha subido, que ahora se la lleva con artistas, con Markitos Toys, Julio Cesar Chávez Jr., el Gordo Toys, que cuando lo han mando a llamar en la noche ahí están" , reporta la Fiscalía sobre la llamada.

"Germán dice que a Markitos se lo va a llevar la verga; Marx dice que sí, que la otra vez subió una foto con pastillas azules, dice que 'La Perris' (Humberto Figueroa Benítez, jefe de seguridad de Los Chapitos) le dijo que se le ha subido a 'Nini'; Germán menciona que sí respeta a 'Nini', que es el jefe, que desde que era 'El Chiken Little' ya andaba con él, que no va hablar de su jefe, porque está agradecido aunque esta quincena no se la mandó" .

'La Perris', referido por los traficantes, fue abatido el 23 de mayo pasado en Navolato, Sinaloa.