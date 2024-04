Dialogaron AMLO y Ken Salazar sobre crisis con Ecuador

AMLO confirmó que Salazar acudió ayer a Palacio Nacional donde coincidió en que la postura inicial de la Administración Biden no fue enérgica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dialogaron sobre la crisis con Ecuador tras asalto policial a sede diplomática en Quito.

El Mandatario confirmó que Salazar acudió ayer a Palacio Nacional donde coincidió en que la postura inicial de la Administración Biden no fue enérgica.

Argumentó que la falta de información llevó al Departamento de Estado a no mostrar una reacción más contundente el fin de semana pasado.

-El Embajador Ken Salazar que estuvo ayer aquí, ¿trataron el tema o qué asuntos?, se le preguntó.

"Ah sí, sí, claro que tratamos el tema y coincidimos en que al principio no se tenía en la Casa Blanca toda la información, que esto lo estuvo manejando seguramente el Departamento de Estado y son visiones distintas, como en todos los gobiernos que no son monolíticos", respondió.

Decisiones de la DEA

López Obrador atribuyó que las instituciones de Estados Unidos son independientes y acusó que, incluso, la DEA puede tomar decisiones sin consultarlo con el presidente.

"En Estados Unidos es muy evidente de que está el Departamento de Justicia y las agencias que tienen autonomía relativa porque hay veces que la DEA actúa sin que se entere el Presidente, eso me consta y luego está el Departamento de Estado y luego la Casa Blanca y luego el Congreso y desde luego el Poder Judicial, y luego los estados, lo que está pasando ahora, de que el Gobierno de Texas y otros gobiernos están queriendo decidir sobre asuntos internacionales", añadió.

Con ello explicó que la respuesta del Gobierno estadounidense no fue contundente al principio y pidió al Embajador Ken Salazar de que entregara un video al Presidente Joe Biden sobre la irrupción armada en la sede mexicana en Quito.

"Entonces por eso cuando sale el comunicado pues yo no estuve de acuerdo, no estuve conforme y imaginé que el Presidente Biden no conocía lo que realmente había sucedido y le hablé al Embajador, le dije que quería que le entregara personalmente el fragmento de video que acabamos de ver.

"Y el Embajador lo entregó, y por eso, el asesor Sullivan ya sale con una postura distinta, como debiera haber sido la primera, entonces de eso hablamos", afirmó.

El sábado pasado, el Departamento de Estado solo comunicó que condenaba cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas pero sin referirse a la irrupción de agentes militares a la Embajada mexicana.

Para el martes, AMLO reprochó esa actuación como la de Canadá, tras recordar que se trata de los principales socios comerciales.

Ese mismo día, Estados Unidos condenó el uso de la fuerza contra funcionarios mexicanos en Quito para detener al ex Vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, afirmó el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.