Detienen en Michoacán a 38 hombres de La Luz del Mundo, entre ellos un estadounidense, durante entrenamiento táctico.

Elementos del Ejército, la Guardia Civil y la Guardia Nacional detuvieron a 38 hombres, entre ellos un ciudadano estadounidense, que realizaban entrenamientos tácticos en un predio serrano del municipio de Vista Hermosa, Michoacán, cerca de los límites con Jalisco.

Los detenidos, identificados como integrantes de una guardia secreta llamada “Jahzer”, vestían ropa negra de estilo militar y realizaban prácticas de instrucción.

Según dijeron, su objetivo era proteger templos, líderes y eventos masivos de la iglesia La Luz del Mundo, encabezada por Naasón Joaquín García. Esa versión está bajo investigación.









Denuncia ciudadana

El despliegue se realizó después de una denuncia sobre civiles armados en una brecha de la comunidad de Los Limones. La acción fue coordinada por la Guardia Civil, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía estatal y policías municipales.

En el lugar se aseguró un arma corta calibre 9 milímetros, 19 réplicas de fusiles de asalto, cuchillos tipo militar, radios de comunicación, equipo táctico y un simulador de artefacto explosivo.

También fue localizado un camión de pasajeros marca Mercedes Benz, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Los 38 hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Morelia, donde se definirá su situación jurídica.

Actualmente se mantiene vigilancia terrestre y aérea, con apoyo de drones, para ubicar otros campamentos relacionados con actividades ilegales.

Contexto de Naasón Joaquín García

Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo y originario de Guadalajara, se encuentra preso en Estados Unidos. Apenas ayer se declaró no culpable ante una Corte de Nueva York por delitos de tráfico sexual, crimen organizado y crímenes financieros.

El líder religioso ya había sido condenado en California a casi 17 años de cárcel por abuso sexual de menores. La iglesia, en un comunicado reciente, rechazó el proceso y acusó a la Fiscalía de manipular la ley para presionar a su dirigente.



