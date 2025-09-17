Personal médico alertó sobre la presencia de la mujer, quien portaba una jeringa con sustancia desconocida.

Una mujer vestida como doctora fue detenida dentro de un hospital IMSS-Bienestar en Sinaloa, luego de intentar ingresar hasta un área de recuperación para presuntamente inyectar una sustancia desconocida a un paciente herido de bala.

De acuerdo con el reporte, personal médico detectó que la mujer no pertenecía al equipo de la institución debido a su actitud sospechosa. De inmediato dieron aviso a los elementos de la Guardia Nacional, quienes mantienen vigilancia en el hospital como parte de los nuevos protocolos de seguridad.

Tras una búsqueda en diferentes áreas del nosocomio, la mujer fue localizada y detenida con una jeringa preparada con un líquido de origen no identificado. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre su identidad ni sobre la persona a la que intentaba acercarse.

Las autoridades señalaron que no se detectaron más individuos ajenos al personal médico en el interior del hospital. El incidente ocurre en un contexto de reforzamiento de seguridad en los centros de salud de Culiacán, luego de que en semanas recientes se registraran seis asesinatos vinculados a pacientes hospitalizados, incluidos dos casos de remate dentro de clínicas.

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL



