"Llegamos unidos, fuertes y victoriosos", asegura Sheinbaum en cierre

Después de 60 días de precampaña, Claudia Sheinbaum cerró su precampaña a la presidencia de la República en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, en donde agradeció la participación de militantes y simpatizantes.

En el evento se dieron cita invitados especiales, entre ellos destacó la presencia de las 5 'corcholatas' que aspiraban a la candidatura: Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco y Ricardo Monreal.

Durante su discurso y ante el grito de "Presidenta, presidenta", la precandidata presidencial indicó que ganó la precampaña, pues "la distancia entre ella y el segundo lugar, refiriéndose a Xóchitl Gálvez, fue de 20 puntos de diferencia ".

Destacó que "los programas impulsados por el Gobierno federal tales como la Pensión para Adultos Mayores, el Tren Maya, el Tren Interoceánico, puertos, aeropuertos, nacionalización de Litio, aumento salarial al doble, entre otros, se lograron sin endeudar al país y como resultado de la erradicación de la corrupción" .

Asimismo, la exmandataria capitalina afirmó que, en caso de ganar la Presidencia, "mantendrá la austeridad República, no regresará el Estado Mayor Presidencial, no volverán las pensiones para expresidentes, no habrá gasolinazos ni aumentos a la luz y tampoco habrá condonación de impuestos a los grandes contribuyentes".