Dante Delgado revela que padece cáncer de estómago

El líder moral del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro reveló que fue diagnosticado con cáncer de estómago.

Durante la IV Convención Estatal de Movimiento Ciudadano, celebrada en la ciudad de Xalapa, el exsenador y ex gobernador de Veracruz dijo estar bajo tratamiento.

" Antes que me dijera el doctor que tenía un problema de cáncer en el estómago, había programado eventos con la anuencia de la Comisión Operativa Nacional ", expresó.

Describió que se quedará unos días en su tierra tras notificar a sus familiares de su diagnóstico.

El pasado 21 de agosto, el político veracruzano fue sometido a una intervención quirúrgica por, dijo, una recomendación médica.