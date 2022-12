AMLO revela que se prepara psicológicamente para la jubilación

"Ahí voy a decir muchas cosas que recomiendo hacia adelante, pero yo ya no voy a ocuparme de eso", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se prepara psicológicamente para jubilarse después de que termine su sexenio en 2024 e indicó que su último libro sobre política podría llamarse "El final del viaje político" o "El final de la odisea", en donde podría plasmar consejos para su sucesor.

"Ahí voy a decir muchas cosas que recomiendo hacia adelante, pero yo ya no voy a ocuparme de eso" , declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

López Obrador dijo otra vez que entregando la banda presidencial se retira de la vida pública.

"Yo entregando la banda, me jubilo, y jubilar es sinónimo, para mí, de desaparecer; es decir, no vuelvo a la actividad política, ya estoy cerrando un ciclo, estoy buscándole el nombre a mi último libro de política porque sí voy a seguir escribiendo, porque sino no podría yo vivir".