La exalcaldesa de Cuauhtémoc dijo que su relación con Alejandro Gilmare se limitó a unos meses y que desconocía sus presuntas actividades ilícitas.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc en CDMX, Sandra Cuevas, aclaró este jueves que sí mantuvo una relación con Alejandro Gilmare, alias 'El Choko', señalado como presunto líder del grupo delictivo 'La Chokiza', pero sostuvo que fue breve y sin conocimiento de las actividades ilícitas que se le atribuyen.

En conferencia realizada en la galería de arte que inauguró en mayo, Cuevas explicó que su vínculo con Gilmare se extendió únicamente de marzo a agosto de este año.

" Fue una relación efímera, lo vi solo unas veces, no me dio tiempo de conocerlo" , expresó.

1.- Conocí a "El Choko", el 1º de marzo en un concierto de Eme MalaFe, 2 meses después inició el coqueteo, coincidimos no más de 10 veces, fue una "relación efímera", como todas las que he tenido durante los últimos 3 años. A mediados de agosto ya tenía yo otra pareja. #SCMX pic.twitter.com/RzyC2JtbwA — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) September 18, 2025

La exfuncionaria insistió en que desconocía los presuntos delitos del hombre detenido el pasado 10 de septiembre en Ecatepec, Estado de México, y actualmente sujeto a prisión preventiva por delincuencia organizada. "No meto las manos por nadie. Todavía no hay una sentencia que lo declare culpable" , señaló.

Cuevas también rechazó versiones que la vinculan con el crimen organizado y acusó a la página "Narcopolíticos" de difundir información falsa para desprestigiarla.

TRASLADAN AL CHOKO.



Alejandro Gilmare Mendoza alias “El Choko” líder de “LaChokiza”, es trasladado esta tarde al penal del máxima seguridad del Altiplano.



Bajo un fuerte dispositivo de seguridad partió de la instalaciones de #FEMDO @FGRMexico.



Autoridades catearon… pic.twitter.com/t7bcTkIfoM — Halcon (@HalconOnce) September 13, 2025

Respecto a un video en el que aparece con 'Karencita Blue', presunta integrante de la Unión Tepito, aseguró que fue grabado en una fiesta vecinal y que no mantiene relación con esa persona.

Además, aclaró que las fotografías donde porta armas del Ejército Mexicano corresponden a un curso de capacitación que tomó cuando trabajó en Aduanas, en colaboración con Interpol y la Policía Federal.

"Yo sé manejar armas, identificar drogas y estupefacientes porque recibí preparación. Eso no significa que tenga vínculos ilegales" , puntualizó.