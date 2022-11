Por esta razón "Black Panther" es tan importante para Checo Pérez

"Checo" Perez confesó que ha llegado a pensar en lo divertido que sería poder convertirse en superhéroe, incluso tiene a su favorito: el Hombre Araña.

Durante su próxima carrera en Sao Paulo, Brasil, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, utilizará un nuevo casco que cualquier niño fácilmente podría envidiar, y es que tendrá detalles alusivos a la nueva película de Marvel, "Pantera Negra: Wakanda por siempre”.

Aunque muchos podrían considerar como todo un sueño portar este equipo, para "Checo" tiene un significado diferente, pues confesó que aceptó usarlo porque este superhéroe es muy importante para su familia.

"Todos de niños soñamos con nuestros superhéroes, en mi caso que tengo hijos muy pequeños; de hecho el superhéroe que más le gusta a mi hijo es 'Pantera negra'. Es muy fácil (aceptar usar este casco) se dio la oportunidad y el más feliz de este casco es mi hijo" , dijo en conferencia con varios medios de comunicación.

Aunque destacó que el personaje al que le diera vida el fallecido Chadwick Boseman no tiene muchas similutes con él.

"(Me gustaría ser) Spider-man, poder volar. Sin duda me gustaría terminar una carrera y lanzar una telaraña a Guadalajara y poder llegar allá, sería algo que me gustaría mucho porque pasamos mucho tiempo en aviones" .

Orgullo mexicano

El piloto también fue cuestionado sobre la incursión de actores mexicanos en esta importante película y aseguró que es un gran orgullo, pues no solo están rompiendo esquemas, sino que demuestran que

los paisanos pueden competir contra cualquiera, en todos los lugares del mundo y en cualquier disciplina.