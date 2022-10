La empresa triunfadora de Jennifer Garner

La actriz reveló que Once Upon a Farm ha rebasado sus expectativas en menos de un año.

Jennifer Garner ha entrado al reducido círculo de actores que triunfan en el mundo de los negocios. La mujer de 50 años y mamá de tres reveló que su empresa, Once Upon a Farm, ha rebasado sus expectativas en menos de un año.

Jennifer, exesposa de Ben Affleck, es cofundadora y directora de marca de la startup, la cual, vende alimentos orgánicos y libres de químicos para bebés y niños en edad escolar.

"El negocio ha crecido mucho. De hecho, cuando estuvimos aquí la última vez ganábamos menos de 1 millón de dólares al año y ahora, para fines de este año, estamos en los 100 millones de dólares", dijo la actriz de la cinta "Yes Day" en el 8 festival anual de Innovación de Fast Company, en Nueva York.

La idea de crear una empresa que ofreciera alimentos seguros para niños nació de su faceta como mamá de Violet Anne Affleck, Seraphina Rose Elisabeth Affleck Garner y Samuel Garner Affleck.

"Once Upon a Farm fue una obviedad total como mamá trabajadora. Recuerdo llegar a casa del trabajo, estaba filmando 'The Kingdom' y tuve mi primer bebé" , narró la actriz.

"Recuerdo tener 'sangre falsa' por todas partes y simplemente estar de pie frente a la licuadora llorando. Estaba tan cansada haciendo comida para mi bebé. Y esto habría sido una obviedad, un cambio de juego, un salvavidas".

Para este momento ejecutivo, Jennifer Garner eligió vestirse totalmente de negro con un suéter de cuello alto y pantalones ejecutivos, muy elegante, con una gargantilla en color dorado y zapatos de tacón bajo del mismo tono. En una de las manos se le vio un anillo que posiblemente es un regalo de su novio John C. Miller, con quien salió de 2018 a 2020 y se reencontraron en 2021.

"Once Upon A Farm", de Jennifer Garner, está asociada con la organización "Save The Children", que trabaja en favor de la niñez en todo el mundo.