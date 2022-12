¿Volverá el uso obligatorio de cubrebocas? Esto dijo López-Gatell

Luego de que en Nuevo León se anunció el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados ante el aumento de casos de Covid-19, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, rechazó otra vez la obligatoriedad de estas medidas a nivel nacional.

En la conferencia mañanera de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, López-Gatell respondió que "en innumerables ocasiones" ha dicho que las medidas de salud pública no se pueden imponer.

"Las medidas de salud pública, prácticamente todas, lo que requieren es convencimiento de la gente, y ese convencimiento surge del conocer la utilidad de que haya una persuasión amable, incluyente, para que las personas cambien una conducta, usen un instrumento, se pongan una vacuna, etcétera", dijo el subsecretario de Salud.

"Definitivamente no vamos a poner ninguna medida de carácter obligatorio, porque existe una probada experiencia científica, en la salud pública, de que las medidas que se imponen, no son útiles, no son efectivas.

Pero esto además es congruente con un principio de conducta política que ha dispuesto el Presidente y que nos rige a todo su gabinete, de que las cosas no se imponen, las cosas se persuaden amablemente.

"Entonces se junta la ciencia con una política de esta naturaleza", agregó López-Gatell al llamar a que las personas se vacunen contra Covid-19 e influenza.

---Jóvenes saludables quitan vacuna de influenza a grupos más vulnerables: López-Gatell

En el Salón Tesorería, López-Gatell invitó a la población a vacunarse contra la influenza, ante la temporada invernal, "teniendo en cuenta que no es una vacuna de uso generalizado; es una vacuna que se destina a personas adultas mayores, a niños de menos de 5 años, de 6 meses a 5 años, mujeres embarazadas, muy importante las mujeres embarazadas y personas que tienen ciertas enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o pulmonar o inmunodepresión".

"Esto lo enfatizo porque lo vemos, no sólo este año; es que las personas jóvenes, saludables, acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto le quita la oportunidad a quienes realmente se benefician de la vacuna contra la influenza, que es la población que he mencionado", dijo el subsecretario de Salud.