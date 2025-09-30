La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a Conagua realizar una consulta en Sonora antes de decidir sobre nuevas presas.

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) organizar una consulta con las comunidades de Sonora antes de tomar una decisión definitiva sobre la construcción de presas en la entidad.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria señaló que la mayoría de los habitantes consultados hasta ahora se ha mostrado a favor de las obras hidráulicas, aunque reconoció que existen grupos que mantienen su oposición.

Sheinbaum destacó que la consulta permitirá dar legitimidad a la decisión y evitar que una minoría se imponga sobre la mayoría:

"Si hay personas que no quieren, tienen que participar en la consulta y que decida la mayoría, así es la democracia", expresó.

La presidenta subrayó que uno de los principales beneficios de las presas sería garantizar el acceso al agua potable en Hermosillo, una ciudad que arrastra desde hace años problemas de abastecimiento.

La fecha y el esquema de la consulta serán definidos en coordinación con el Gobierno de Sonora y la propia Conagua, que tendrá a su cargo la organización del proceso.