El almacenamiento en presas de Sonora creció 32% en una semana al pasar de 1,890 a 2,500 millones de m³, informó Conagua.

Las lluvias registradas en la última semana provocaron un incremento del 32% en el volumen de agua almacenada en las presas de Sonora, informó el delegado de la Conagua, Rodolfo Castro Valdés.

El nivel pasó de 1,890 millones de metros cúbicos a 2,500 millones, lo que representa un 22.7% de la capacidad total del sistema, calculada en 11,000 millones de m³.

El funcionario destacó que el año pasado, en la misma fecha, el almacenamiento era de apenas 1,690 millones de m³, por lo que el repunte actual ofrece un panorama más favorable para el acceso al agua y los programas de riego.

Las mayores precipitaciones se registraron en el sur del estado, con acumulados de 250 milímetros en Benito Juárez y más de 180 en Álamos. En contraste, en la sierra los registros fueron mucho menores, con un promedio de 60 milímetros.

Castro Valdés subrayó que, aunque el incremento es positivo, las presas aún están lejos de alcanzar la mitad de su capacidad.

“El 30 de septiembre podremos definir con los usuarios de riego qué superficie de siembra será posible”, indicó.

El reporte meteorológico para las próximas dos semanas contempla la posible formación de dos depresiones tropicales en el Pacífico, lo que podría contribuir a elevar aún más los niveles de almacenamiento.