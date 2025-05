La Mandataria federal reiteró que su gobierno no reprimirá ninguna manifestación que hagan el magisterio disidente.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió este martes que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumpla con su palabra de no boicotear la elección judicial de este domingo 1 de junio.

"¿El gobierno está prevenido en el caso que los maestros de la CNTE quisieran sabotear algunas de las casillas?" , se le preguntó en Palacio Nacional.

"Esperemos que no, y de cualquier manera nosotros no vamos a reprimir, eso es importante. Ayer comentaron que no quieren boicotear la elección. Espero que sea así realmente", respondió.

Cuestionada sobre si haría un llamado a que no se estigmatice a la CNTE, la presidenta Sheinbaum Pardo respondió que ella hace un llamado a los y las docentes al diálogo, porque tienen oportunidad de sentarse el miércoles con los titulares de Gobernación, Educación Pública, Hacienda e ISSSTE.

"Todos los días ha estado abierta la mesa de diálogo" , aseguró la titular del Ejecutivo federal.

Repitió que no tiene nada que ver la elección del Poder Judicial con sus demandas, ante una amenaza de boicot al proceso electoral del 1 de junio.