Conductor de DiDi roba pasteles de Costco a revendedora

La revendedora solicitó un servicio de taxi luego de realizar las compras debido a que se transportó en motoneta, sin embargo, en un punto perdió de vista al conductor y no logró contactarlo.

Una revendedora de Costco denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de robo por parte de un conductor de DiDi.

"Mande mis pasteles por DiDi y no me llegaron mis cosas al destino. El conductor se robó ventiladores y pasteles, un poco más de 6 mil pesos" , compartió la revendedora.

Entre lágrimas, Magi, la revendedora, explicó que ella acudió al Costco Coapa en motoneta como siempre y al finalizar sus compras, no pudo transportarlos, por lo que pidió un servicio de taxi. En esta ocasión ella pidió un DiDi con destino a su domicilio, subió sus cosas para iniciar el viaje y seguir al conductor, pero lo perdió de vista, el chofer finalizó el viaje y nunca llegó con sus cosas.

"Se desvió del camino, la ruta que dijo que iba a agarrar no la cumplió, yo iba al pendiente en mi motoneta, pero en un abrir y cerrar de ojos se me perdió por completo y por más que lo busqué ya no lo encontré" , explicó con tristeza.

Solicita apoyo de la plataforma

En cuanto se dio cuenta del robo, la revendedora de Costco habló a la plataforma de viajes para pedir su apoyo y localizar al chofer que robó sus cosas, pero no recibió apoyo y se deslindó de la situación argumentando que debió de pagar un servicio más caro.

"Hablé a DiDi y me dijeron que no se hacen responsables de la entrega. Yo la verdad siempre había pedido DiDi express y nunca me había pasado nada de esto" , explicó Magi.

La revendedora desesperada pidió apoyo a los internautas para dar con el conductor que se robó sus productos.

"Ya me quedé bien endrogada, más que nada porque ya me habían pagado los productos y no sé qué hacer si este conductor no aparece" , dijo con tristeza Magi.