De gira por el estado de Hidalgo, la Mandataria señaló que "este 1 de junio, vamos a demostrar que México es el país más democrático de todo el mundo".

La Presidenta Claudia Sheinbaum promovió la elección judicial del próximo 1 de junio al asegurar que con ese proceso México será el país más democrático del planeta.

"Vamos a elegir el 1 de junio entre todas y todos los mexicanos jueces, magistrados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se enojan nuestros adversarios políticos y a mí me gusta decirlo, porque es la verdad, que este 1 de junio, vamos a demostrar que México es el país más democrático de todo el mundo porque no solamente vamos a elegir presidentes, gobernadores, diputados y senadores, si no también a todo el Poder Judicial, eso nos va a hacer el País más democrático que haya en cualquier lugar de nuestro planeta" , dijo.

De gira por el estado de Hidalgo, la Mandataria encabezó el arranque del Programa de Vivienda para el Bienestar en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, acompañada de la titular de la Sedatu, Edna Vega, el director del Infonavit, Oactivo Romero, y el Gobernador Julio Menchaca, entre otros funcionarios.

En el acto, ante de cientos de pobladores, la Jefa del Ejecutivo afirmó que todo mexicano debe tener garantizado su derecho a la vivienda y su administración ahora lo está retomando con el millón de viviendas para los que menos tienen que se van a construir con el programa.

"¿Cómo se va a construir ese millón de viviendas? Pues una parte la va a construir el Infonavit (...) y para todos aquellos que no estén afiliados al Infonavit lo va a construir la Comisión Nacional de Vivienda, que es de Sedatu, dónde está Edna que es nuestra gran Secretaria, una compañera de primera, en el Infonavit está Octavio (Romero) y en la Conavi está Rodrigo Chávez" , afirmó.

Tras comentar que en el caso del Infonavit los cambios implementados en el modelo de créditos para facilitar su pago, habló de la Conavi, que realiza visitas casa por casa para registrar a los necesitados y cuyos créditos son sin intereses para que el pago también sea accesible.

Sheinbaum mencionó que esa misma estrategia se buscará para el Fovissste y sus beneficiarios.

"También en el Fovissste lo queríamos poner en la ley, pero no hubo la información suficiente, pero de todos modos lo vamos a hacer, para todos los que trabajamos como trabajadores del Estado, va a haber el mismo programa que en el Infonavit, porque también hay créditos impagables en el Fovissste" , advirtió.