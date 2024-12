Llaman a cuidar salud mental en esta Navidad

La especialista destacó la necesidad de poner atención a la salud mental, con el objetivo de identificar las emociones.

Para muchos, la Navidad no es sinónimo de alegría y felicidad. Beatriz Corona, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), señaló que esta época puede traer sentimientos negativos para personas que experimentaron una pérdida y desencadenar casos de depresión y ansiedad.

La especialista destacó la necesidad de poner atención a la salud mental, con el objetivo de identificar las emociones.

"Si lo que llega es la nostalgia, quizá es por recordar a alguien que ya no está con nosotros y en ese caso es importante cerrar ese duelo y quedarnos con lo bonito de la persona o relación" , manifestó.

Cuando el sentimiento que predomina es la alegría, es vital ver qué es lo que la genera, si la convivencia o las fiestas como tal, o las compras y el consumismo.

"No se trata de comprar el mejor producto porque creemos que esto nos va a dar la felicidad" .

Casos de depresión

Corona comentó que en esta época sí hay un repunte en casos de depresión por cuestiones que van desde el clima hasta el mal manejo de emociones.

"El tiempo nublado empieza a generar un poco de nostalgia hasta por una cuestión fisiológica de iluminación, Sol y calor. Otro elemento es el haber perdido a alguien con quien se compartían estas fechas o está la nostalgia de la Navidad pasada".

En cuanto a la ansiedad, se incrementa cuando se tienen expectativas sobre las fiestas y lo que se espera de ellas.

"Tiene relación, por ejemplo, con el miedo por la expectativa de estar solo, de no tener con quién pasarla, es lo que se llama ansiedad anticipatoria. Puede dar ansiedad el no tener qué regalar o saber si vamos a recibir algo" .

Corona señaló que es necesario pensar en las personas que están pasando situaciones complicadas y no presionar para que participen en las fiestas.

Todo el año

La especialista dijo que la salud mental debe ser una práctica de todo el año, conocer las emociones e identificar los pensamientos que causan estrés, alegría, ansiedad o incluso depresión.

Recomendó aprovechar la época para cerrar círculos, perdonar y reconciliarse con otros y con uno mismo.

"Será esta época un llamado de atención para tratar de arreglar las cosas lo más posible porque no sabemos si sea la última y aunque no sea la última, vivir con cosas no resueltas, no hace bien a lo largo del año.