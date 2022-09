Asegura Sheinbaum que los gobiernos de la 4T deben trabajar bajo principios

"Nosotros por encima de todo enarbolamos un régimen verdaderamente democrático. Nosotros fortalecemos la democracia, no solamente la electoral, sino también la democracia participativa".

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum , aseguró que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación de México deben trabajar bajo los principios que enseña el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante una gira de trabajo por Jalisco, la mandataria capitalina ofreció la conferencia "Políticas Exitosas de Gobierno", en la que recordó las frases célebres del presidente de México como "Por el bien de todos, primero los pobres"; "no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre"; y "el poder no tiene sentido si no se pone al servicio de los demás".

"Nosotros por encima de todo enarbolamos un régimen verdaderamente democrático. Nosotros fortalecemos la democracia, no solamente la electoral, sino también la democracia participativa", expresó.

Sheinbaum señaló que en la Ciudad de México se gobierna bajo los principios de la Cuarta Transformación, que han permitido el otorgamiento de diversos programas y apoyos sociales, como la entrega de la beca "Bienestar para niñas y niños. Mi Beca para Empezar" a un millón 200 mil estudiantes de educación pública de nivel básico; la construcción de cinco planteles del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) que duplicarán su matrícula al pasar de 20 mil a 40 mil estudiantes, así como la creación del Instituto de Estudios Superiores "Rosario Castellanos" y la Universidad de la Salud donde estudian más de 38 mil jóvenes que antes eran rechazados de las universidades.

Firma convenio con municipios

La jefa de Gobierno firmó el Convenio de Innovación entre el Gobierno de la Ciudad de México y 16 presidencias municipales de Jalisco para establecer bases y mecanismos de coordinación en tecnología e innovación, buen gobierno, seguridad, cultura, desarrollo económico, ciudad sustentable, entre otras.

"El convenio que estamos firmando el día de hoy tiene que ver con distintos desarrollos que hemos hecho en la ciudad, que ponemos al servicio de todos los municipios y de todos los estados de la República"”, agregó Claudia Sheinbaum.

El convenio se firmó con los municipios de Tonalá, Zapotlán el Grande, Zapotlanejo, Mascota, Talpa de Allende, Zacoalco de Torres, Tuxpan, El Limón, Encarnación de Díaz, Ixtlahuacán de los Membrillos, Cabo Corrientes, Cañadas de Obregón, Cuautla, San Diego de Alejandría, Teocuitatlán de Corona y Tuxcueca.