Claudia Sheinbaum es la primera Presidenta de México

Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta este 1 de octubre como la primera mujer presidenta de México.

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande" , dijo en el Congreso General.

Ifigenia Martínez fue quien le puso la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, tras recibirla de manos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum destaca la reforma judicial: “Nosotros somos demócratas”

Tras rendir protesta y colocarse la banda presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que son "demócratas", por lo que buscan que termine la corrupción en el Poder Judicial.

La mandataria federal señaló que la reforma judicial dará más autonomía al Poder Judicial y que si hubiera querido controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hubiera propuesto algo como la reforma del expresidente Ernesto Zedillo.

"La reciente Reforma Constitucional al Poder Judicial que marca la elección por voto popular de jueces y magistrados, y ministros significa más autonomía e independencia del Poder Judicial" , indicó mientras legisladores de la autollamada cuarta transformación coreaban "Sí se pudo, sí se pudo".

Pidió que pensaran por un momento que si ella hubiera tenido el objetivo de controlar el Poder Judicial, hubiera hecho una reforma "al estilo Zedillo" .

"Eso es autoritarismo, nosotros somos demócratas, queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial" , añadió que es un proceso donde habrá una convocatoria única y habrá un comité para garantizar los requisitos, pero quien decidirá serán los ciudadanos.

"¿Cómo va a ser autoritario una decisión que en esencia es democrática? Estoy convencida que está reforma es lo mejor" , señaló.

Sheinbaum Pardo mencionó que los derechos y salarios de los trabajadores del Poder Judicial están "totalmente salvaguardados" .

Durante su discurso, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que va a priorizar el diálogo con todos los sectores: “Cualquiera que diga que habrá autoritarismo, está mintiendo” .

Pide analizar los resultados de AMLO

Además pidió analizar los resultados que dio el gobierno saliente, estudiar los datos duros y reflexionar sobre la forma en que el país no está endeudado, por qué se redujo la pobreza y disminuyó el desempleo.

“La respuesta es: cambió el modelo de desarrollo del país, del fracasado modelo neoliberal a uno que nació del amor al pueblo y la honestidad: el humanismo mexicano, por eso hablamos de una transformación profunda. Y a todas y a todos les ha ido mejor (...) Vamos a seguir con el humanismo mexicano, con la Cuarta Transformación” , sentenció la mandataria.

Antes, la presidenta de México reconoció el legado de Andrés Manuel López Obrador a lo largo de varias décadas de lucha, la cual culmina hoy con su mandato.

Sheinbaum lo llamó "el mejor presidente" que ha tenido nuestro país gracias a que dio inicio a una revolución de las conciencias.

Celebró que hoy concluya la primera etapa de la Cuarta Transformación que inició con López Obrador, para dar paso a la construcción del segundo piso.

Seguridad

En el tema de seguridad, la presidenta destacó los cuatro pilares de su estrategia de seguridad, y prometió que con ella no regresará la guerra contra el narco que inició el expresidente Felipe Calderón.

Los cuatro ejes son:

Atención a las causas de la violencia y cero impunidad. Inteligencia a investigación. Fortalecimiento de la Guardia Nacional, pues su pase a la Secretaría de la Defensa Nacional no significa su militarización. Coordinación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno.

Programas Sociales

Durante su discurso, la presidenta Sheinbaum Pardo recordó que se comprometió a mantener los programas sociales e incluso aumentarlos en beneficio de los mexicanos; asimismo, precisó que se respetarán aquellos -como las pensiones- que ya cuentan con rango constitucional.

También explicó que en breve presentará sus planes de energía y para alcanzar la soberanía alimentaria; otro de los puntos que prometió priorizar es la construcción de más vías para trenes de pasajeros y de carga; asimismo, prometió ordenar concesiones, cuidar el agua y que ésta sea recurso de la nación. Otro punto es el combate a la contaminación.

"En nuestro gobierno garantizaremos todas las libertades (...) quien quiera que diga que habrá autoritarismo, estará mintiendo. Tengan la certeza que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país" , dijo.

Ciencia

La ciencia también será pilar de su gobierno, desde los primeros niveles educativos hasta los más avanzados, porque destacó que “en México somos trabajadores y creativos” .

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, prometiendo poner su vida al servicio de la Patria, expresó: “No les voy a defraudar, les convoco a seguir haciendo historia. ¡Qué viva la Cuarta Transformación! ¡Qué viva México! ¡Qué viva México! ¡Qué viva México!” .