La presidenta rechazó las acusaciones de la Casa Blanca sobre una supuesta alianza con los cárteles de droga.

Luego de que la Casa Blanca señalara al gobierno de México de tener alianzas con los cárteles de droga, para utilizarlo como una de las razones para imponer los aranceles, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió.

"Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio" , escribió en X.

Sheinbaum declaró que la alianza que existe es en las armerías estadounidenses que venden armas de alto poder a los grupos criminales, de acuerdo con información expuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La mandataria subrayó que el gobierno trabaja para combatir el crimen, destacando el aseguramiento de 40 toneladas de drogas, "incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo" , en un periodo de cuatro meses. Asimismo, expuso la detención de más de 10 mil individuos vinculados a los grupos delictivos.

Propone medidas

En la publicación de X, Sheinbaum señaló algunas estrategias que el gobierno de Donald Trump podría emplear para combatir la crisis que atraviesa en relación con los narcóticos: "Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, pueden por ejemplo combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades, lo que no hacen y el lavado de dinero que se genera por esta actividad ilegal que tanto daño ha hecho a su población" , consideró.

Aunado a esto, recomendó iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de drogas y garantizar la salud de los jóvenes, "como lo hemos hecho en México" .

"El consumo y la distribución de drogas está en su país y ese es un problema de salud pública que no han atendido. Además, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos, tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) como lo demuestra el juicio contra una farmacéutica" , expuso.

Sheinbaum Pardo aclaró que el país no busca confrontación, ya que la colaboración con países vecinos es de suma importancia.

"México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte" , declaró. "Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación, no" .

Implementa Plan B

De esta manera, la presidenta de México propuso a Trump establecer una mesa de trabajo con equipos de seguridad y salud pública para lograr, a través del diálogo, un acuerdo que beneficie a ambas partes, y recordó que así procedieron en cuanto al fenómeno de la migración, "en nuestro caso, con respeto a los derechos humanos" , aseveró.

Además, informó que la gráfica utilizada por el presidente de Estados Unidos en redes sociales sobre la disminución de la migración fue elaborada por el equipo de trabajo de Sheinbaum, el cual ha mantenido comunicación constante con el de Trump.

Finalmente, anunció la implementación del plan B, el cual incluye medidas arancelaria y no arancelarias "en defensa de los intereses de México" .

"Nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho" , concluyó.