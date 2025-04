Tras dar luz verde el Tribunal Electoral, la presidenta mexicana continúa con la promoción de la elección judicial.

Después de que en su mañanera de este jueves 10 de abril celebró la decisión de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral para que pueda promover la elección judicial en cualquier acto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó a la difusión de este proceso en sus eventos masivos.

Al encabezar el 106 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata en Ayala, Morelos, Sheinbaum Pardo acusó que por una semana le pusieron 'un zipper' en la boca, por lo que no podía hablar de la elección judicial del próximo 1 de junio.

La mandataria mexicana destacó que por primera vez México celebrará elecciones para elegir a diversas personas juzgadoras dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).

"Ya lo puedo decir, porque como por una semana me pusieron un zipper para no hablar de la elección a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras. Por primera vez en la historia de México vamos a elegir al Poder Judicial, eso quiere decir democracia es el poder del pueblo'' , dijo.

"Y que todos a salir a participar este próximo primero de junio y ejercer nuestro derecho a elegir a los ministros y ministras de la Corte. Se acabó la corrupción en el Poder Judicial" , expresó la titular del Ejecutivo Federal.

Repitió que quién puede sanear al Poder Judicial es 'el pueblo de México': "Nadie más puede sanear. Eso quiere decir con el pueblo todo, sin el pueblo nada" .

En el evento, la presidenta reconoció el legado de Emiliano Zapata y aseguró que Morelos tiene a la mejor gobernadora de la historia del estado: Margarita González Sarabia. La calificó como una mujer sencilla, extraordinaria y honesta.

Destacó el movimiento de la 'Cuarta Transformación' y otra vez pidió un saludo para el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hasta su quinta en Palenque, Chiapas.

Al destacar que son irrenunciable los principios "por el bien de todos, primero los pobres" y "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre" , la mandataria federal hizo un llamado a la cero corrupción.

"El gobernante debe vivir en la justa medianía (...) Todos los diputados, todos los gobernadores, todos los senadores, la presidenta, hay que vivir en la justa medianía, nada de que ´ya llegué` y ahora la parafernalia del poder. No, eso no, quien gobierna con nuestro movimiento es cercano al pueblo, sino no es de la cuarta transformación de la vida pública de México" , expresó.

Durante el evento, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, dijo que el estado es heredero de la lucha zapatista, y que gracias a esa lucha hay más 86 mil productores que sostienen la tierra agrícola en 232 ejidos y comunidades.

Indicó que mucho ha ayudado el programa Sembrando Vida pues algunos productos de Morelos se han logrado posicionarse en nuestro mercado nacional como el nopal, verdura, el higo, el aguacate, jitomate, pepino, las hierbas finas, la miel, las plantas ornato, entre otros.

"Nos sumamos a todas las acciones que realiza nuestra presidenta en favor de los campesinos, que ayuda mucho a nuestra producción agrícola, beneficiando a 113 ejidos de 17 municipios La lucha y el gran sacrificio del general Emiliano Zapata en estas tierras no fue en vano hoy reconocemos a todos esos hombres mujeres de todo el país nos sentimos orgullosos de ser morelenses en esta tierra que nos une' ', explicó.

El procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, reiteró que el ejemplo de Zapata, sus ideales y su lucha revolucionaria "son inspiración viva del gobierno del segundo piso de la cuarta transformación" .

Aseguró que los compromisos que hizo la presidenta Sheinbaum se están cumpliendo, como la prohibición de la siembra de maíces modificados, elevación a rango constitucional de los programas de apoyo al campo, reconocimiento de los pueblos indígenas y acceso de mujeres a derechos agrarios plenos.

Suárez Carrera mencionó que se construye una propuesta para conformar un sistema nacional de mediación y conciliación agraria, para regresarle poder a las asambleas ejidales y comunales, y establecer mecanismos especializados de mediación, antes de llegar a los tribunales agrarios. Entre otros puntos, propuso dejar atrás el 'marco neoliberal' impuesto por ''el vende patrias Salinas de Gortari'' que, dijo, propició el abandono de los recursos de ejidos y comunidades.

En tanto, el director general del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Felipe Ávila Espinosa, indicó que el zapatismo le dio contenido social a la revolución, y que hoy representa la resistencia de las comunidades indígenas.

"Sus valores representan la lucha contra el racismo, la discriminación y representa también la identidad de la comunidad mexicana de sus valores, su cultura, su lengua, su historia Zapata y el zapatismo dejaron una huella profunda en la historia nacional" , destacó.

Mujeres ejidatarias pidieron a la titular del Ejecutivo apoyo para sus proyectos "sin tantos requisitos y reglas de operación" , trabajo armónico de las instituciones a sus saberes, ser tomadas en cuenta, traductores, hacer valer de manera inmediata la ley de protección a la fauna y fortalecer asambleas.

En el evento también se hizo la entrega del documento de reflexión sobre la política agraria a la presidenta Sheinbaum.

Ahí mismo anunció que este evento decidieron dedicarlo a las mujeres como derechosas de los derechos agrarios sean de carácter ejidal o comunal.

"De todos los derechos agrarios reconocidos sólo el 27% son para mujeres. Nos pusimos la meta de que al 2030 tiene que haber 150 mil mujeres más que sean reconocidas como ejidatarias o como comuneras, con todos los derechos agrarios" , aseguró.

En su oportunidad, la ejidataria del poblado de Chipiitlán, perteneciente a Cuernavaca, Acela González Palacios, pidió a la presidenta habilitar traductores en lenguas indígena para los trámites de programas oficiales, pero sobre todo en los juzgados agrarios.