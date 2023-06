Claudia Ruiz Massieu se baja de contienda Frente Amplio por México

En las últimas 36 horas, el elenco opositor ha sufrido dos bajas con la salida de la ex líder del partido tricolor. A primera hora del miércoles, la senadora Lilly Téllez también se retiró de la competencia, dejando sólo 12 aspirantes de los 14 que participaron el pasado lunes.

Tras considerar que el procedimiento puede caer en una simulación y ser violatorio de la ley electoral, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu anunció esta tarde que no buscará la candidatura del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República.

Ruiz Massieu difundió un video con el que informó de la decisión que había tomado. "Hoy tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo", comunicó.

La legisladora dijo que estaba segura de que la visión incluyente y ciudadana que ha impulsado, "tiene el suficiente respaldo para participar en este proceso, (puesto que) así lo dicen las diferentes encuestas. Esta decisión no ronda en el poder ser, sino en el deber ser. No es sobre los requisitos, es sobre mis principios. Ante los embates autoritarios del régimen, he sido congruente con mis convicciones y he defendido a nuestras instituciones con determinación".

El método

Claudia Ruiz Massieu aseguró que en el método adoptado en el seno del Frente Amplio veía "una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña abierta, anticipada e ilegal que ha iniciado Morena. Pero en congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación: si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo acto de campaña, no puedo hacer lo mismo.

"Si fui una de millones de ciudadanos que marchamos para defender al INE y al Poder Judicial, no puedo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral. Si promoví que la ciudadanía pudiera participar activamente en la selección del candidato, no puedo estar conforme con un padrón acotado que excluye a la mayoría ciudadana."

A quienes decidan registrarse, la senadora les expresó su respeto. "A la ciudadanía, le hago un llamado a seguir exigiendo una clase política que esté a la altura de las necesidades del México de hoy, y a tomar un papel central en la defensa de la democracia", dijo.