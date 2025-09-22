Paloma Nicole Arellano, de 14 años, murió tras complicaciones en un implante mamario; su padre acusa encubrimiento de la madre, el médico y la clínica.

La muerte de Paloma Nicole Arellano, una menor de 14 años, ha conmocionado a la comunidad luego de que se confirmara que falleció tras complicaciones derivadas de una cirugía de aumento de busto realizada en una clínica privada en Durango.

De acuerdo con la denuncia de su padre, Carlos Arellano, la intervención se practicó el pasado 12 de septiembre por el médico Víctor 'N', con el consentimiento de la madre de la adolescente, Paloma 'N', quien es pareja del cirujano. El padre asegura que desconocía por completo el procedimiento y que fue engañado bajo la versión de que su hija viajaría a la sierra de Durango para aislarse, tras supuestamente haber dado positivo a Covid-19 en la escuela.

Te puede interesar Revelan identidad del agresor en ataque mortal dentro del CCH Sur

Días después, el 15 de septiembre, la menor fue hospitalizada de emergencia en estado crítico. Según los reportes médicos, sufrió un paro cardiorrespiratorio que le provocó inflamación cerebral, por lo que fue inducida a coma e intubada. Tras más de cinco días internada, falleció el sábado 20 de septiembre.

Carlos Arellano denunció que tanto la madre como la clínica ocultaron información al atribuir la gravedad de la joven a una complicación por Covid-19. Sin embargo, al percatarse de inconsistencias en el acta de defunción y al observar que su hija usaba un corpiño quirúrgico, descubrió que había sido sometida a un implante mamario.

"Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento" , declaró el padre, quien interpuso formalmente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango.

Según cifras de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en los últimos tres años se han clausurado 97 establecimientos clandestinos en distintas entidades, incluidos Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Puebla y Michoacán.

#JusticiaParaNicole | Carlos Arellano, papá de Nicole de 14 años, narra para @Canal12Dgo cómo se dio cuenta que su hija había fallecido por una cirugía estética practicada por su padrastro y sin su consentimiento. pic.twitter.com/h8cO3F6dOV — #GeneremosOpinionPublica. (@heber_noti121ed) September 22, 2025

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS