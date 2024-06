Autoridades rescatan de linchamiento a cinco jóvenes acusados de homicidios

En la comunidad de Villaflores, Chiapas, decenas de ciudadanos buscaban hacer justicia por mano propia en contra de cinco jóvenes, dos de ellos menores de edad, al acusarlos del homicidio de dos menores, cuyos restos fueron encontrados días atrás.

Cinco jóvenes fueron rescatados por fuerzas locales y federales en el municipio de Villaflores, Chiapas, tras ser señalados como los presuntos responsables de un multihomicidio.

Los habitantes de la Colonia La Sirena capturaron a cuatro hombres y una mujer, dos de ellos menores de edad, y los sometieron a interrogatorios y agresiones físicas.

El linchamiento comenzó cuando los pobladores afirmaron haber visto a los jóvenes rondando el sitio donde fueron encontrados los cuerpos descuartizados de dos menores el pasado martes 11 de junio. Enardecidos, los residentes ataron a los acusados con cuerdas y los llevaron al domo de la colonia, donde los golpearon con puñetazos, patadas y palos.

En uno de los momentos más crudos, una mujer interrogó a Naideli 'N', de 19 años, sobre el asesinato de los menores.

"Era un chamaco que se llama Caleb. Caleb es uno que anda ahí, no sé, no vive aquí. No sé, no vive aquí, yo no lo conozco. A mí me acaban de traer de Escuintla, igual porque no puedo ver ni a mi familia" , respondió Naideli, visiblemente asustada y suplicando por su vida. A pesar de sus ruegos, Naideli fue brutalmente apaleada.

Los hechos fueron difundidos en redes sociales mediante imágenes que mostraban a los sospechosos tendidos y lesionados sobre una cancha de básquetbol, aumentando la tensión y la indignación entre los pobladores.

Villaflores -Chiapas-



Lautoridá informa que llegó a salvar a:



-Jesús de 19 años

-Naideli de 19 años

-José de 18 años

-2 menores IR



Antes de que pobladores desconocidos de La Sirena, les partieran su madre por el -presunto- asesinato de jóvenes. https://t.co/yY5G43NEgV pic.twitter.com/xE2jq3IVnq — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) June 14, 2024

Autoridades rescatan a los señalados

La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento de la situación y conformó un grupo interinstitucional para intervenir. Al llegar al domo, encontraron a aproximadamente 200 personas reunidas, quienes mantenían retenidos a los cinco jóvenes señalados.

En una operación conjunta que incluyó a elementos de la Policía de Investigación de la FGE, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), la Policía Municipal y la Guardia Nacional (GN), se logró rescatar a Naideli 'N', Jesús 'N' (19 años), José 'N' (18 años), y dos menores cuya identidad está protegida.

Algunos de los rescatados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas.

"La Fiscalía General del Estado dará continuidad a las investigaciones correspondientes por estos hechos con el propósito de esclarecerlos y, en su caso, fincar responsabilidades" , señaló la FGE en un comunicado.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA