Ataque a equipo de campaña de candidato deja 4 muertos en Chiapas

Los colaboradores de Nicolás Noriega viajaban en una camioneta Chevrolet tipo S-10, con placas de Chiapas, procedente de la comunidad Ibarra, cuando un grupo armado los emboscó.

Integrantes del equipo de campaña del candidato de Morena a la presidencia municipal de Mapastepec, Elmer Nicolás Noriega Zavala, alias El Nico, de 43 años de edad, fueron emboscados por un comando, a las 02:00 horas de este domingo, donde cuatro de sus colaboradores perdieron la vida y tres más resultaron gravemente heridos, informaron fuentes oficiales.

Los colaboradores de 'El Nico' que viajaban en una camioneta Chevrolet tipo S-10, con placas de Chiapas DC-0658-C, de color rojo, procedían de la comunidad Ibarra, cuando un grupo armado los emboscó.

Como resultaron de la agresión, perdieron la vida José del Carmen 'N', de 51; Sami Daniel 'N', de 25; Emmanuel Díaz Román, de 22; y Anayeli 'N', de 34 años, pero resultaron heridos, José Antonio Ortiz de la Rosa, de 44 años, candidato a tercer regidor; Marcía 'N', de 25 y Karina 'N', de 40 años.

Un hermano del candidato se presentó en el lugar de los hechos para identificar a las personas que resultaron fallecidas, así como a los lesionados que eran atendidos por paramédicos y fueron trasladados hacia un hospital de Mapastepec, municipio ubicado en la región Costa y a 269 kilómetros de Tuxtla, la capital de Chiapas.

El Nico en sus redes sociales expuso: "Amigos míos quienes les arrebataron la vida de una manera cobarde lamento profundamente sus muertes, jamás la maldad reinará en nuestros corazones, somos más quienes amamos a la vida, quienes pensamos en el bien me quedo con sus alegrías, sus risas, sus deseos de ver mejor a nuestro pueblo…" (sic).

Elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar de los hechos, en espera del arribo de peritos de la Fiscalía de Distrito quienes llevarían a cabo las diligencias.

Ante el Instituto de Elecciones local, El Nico expuso que "toda mi vida he sido comerciante. Me he desarrollado como técnico en electrónica; me dedico al negocio de las farmacias, también incursioné en el negocio de las tortillerías, panaderías, medios de comunicación" .

Atentado contra Robertony Orozco Aguilar, otro candidato de Morena en Chiapas

El sábado, un comando atentó contra la caravana de vehículos en la que viajaba el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al ayuntamiento de Villa Corzo, en la región Frailesca de Chiapas, Robertony Orozco Aguilar, de 45 años de edad, donde tres de sus colaboradores perdieron la vida y dos más resultaron heridos. Se informó que una de las personas que resultaron heridas falleció en las recientes horas.

El jueves 16 de mayo, hombres armados asesinaron a Lucero Esmeralda López Maza, candidata del Partido Popular Chiapaneco, a la alcaldía de La Concordia y seis personas más, entre ellas su hermana Maité Monserrat López Maza, de 18 años de edad, candidata a tercera regidora en la planilla.

El viernes, motonetos (pandilleros de la etnia tzotzil) agredieron a pedradas y con tubos, un vehículo de la candidata del PVEM a la alcaldía de San Cristóbal de las Casas, Linda Higuera Gutiérrez, de 49 años de edad, al término de un evento.