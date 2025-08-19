La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno federal fue notificado sobre la deportación de Julio César Chávez Jr., detenido en EU en julio.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno de México fue notificado sobre la deportación de Julio César Chávez Jr., quien fue detenido en Estados Unidos en julio pasado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Entiendo que fue deportado. No sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México”, declaró la mandataria federal en conferencia de prensa.

Al ser cuestionada sobre el sitio de reclusión del exboxeador, Sheinbaum señaló que pedirá al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que brinde información puntual sobre el caso.

La presidenta subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya había emitido una orden de aprehensión contra Chávez Jr. semanas antes de su captura en Estados Unidos.

“Cuando lo detuvieron allá había una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República”, afirmó.

Extorsión en agenda legislativa

En otro tema, Sheinbaum anunció que la agenda legislativa del actual periodo incluirá un cambio constitucional para tipificar la extorsión como delito perseguible de oficio.

Con esta modificación, explicó, bastará una primera denuncia para que el Estado asuma la investigación sin requerir que la víctima mantenga el proceso.

“Es una de las leyes que estamos planteando para este periodo”, indicó.