Jalisco enfrenta apagones por altas temperaturas

Las altas temperaturas en el país han provocado un exceso de consumo energético que ha dejado fallas en el suministro, como apagones.

Estas fallas inusuales en estados como Jalisco, tendrán que ser precedentes para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ajusten su reserva operativa, señaló Víctor Cervantes, encargado de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco (AEEJ).

El especialista señaló que, normalmente, hay ciertos pronósticos para que la generación nunca sea mayor a la demanda, pues no es rentable almacenar altos volúmenes de energía.

Aunque este almacenamiento es más alto del 6% de reserva que se tiene ahora.

"Llegar a eso es crítico. En casos extremos y que exista más demanda, el CENACE comienza a tirar cargas, es decir, desconectar subestaciones en orden de importancia, no se va a desconectar infraestructura crítica como hospitales, por ejemplo", explicó.

Las zonas

Además, señaló que en el caso de espacios habitacionales, "en ocasiones puede suceder una sobre demanda y que el transformador no estaba diseñado para ello, es cuando se originan apagones".

Ejemplo de ello es lo que ha sucedido en distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde los apagones se han prolongado hasta tres días.

Aunque este tipo de fallas nunca habían sucedido en Jalisco, señaló que al momento no se han reportado fallas masivas en algún sector industrial.

Sin embargo, afirmó que no se anticipan más, pues "el sistema energético nacional es lo suficientemente robusto. Tenemos capacidad de 90 gigawatts y la demanda nunca pasa de 50".

Consumo eléctrico

Cenace advirtió ayer que el "margen de reserva operativa (es) menor al 6 por ciento". Esto porque el consumo eléctrico superó los 52 gigawatts, rompiendo récords históricos.

"Seguimos experimentando efectos de cambio climático, por lo que hay más demanda y eso va a ajustar la capacidad y el margen para el siguiente año", dijo.

En tanto, Cervantes afirmó que desde la Agencia ha habido acercamiento con autoridades y se tiene previsto hacer actividades preventivas.

"En Jalisco no es común. Las olas de calor no son frecuentes y esperemos no sea pan de cada día. Aunque considero que es importante ahorrar energía, por ejemplo tratar de no tener el aire encendido al mínimo, no dejar la ventana abierta mientras está encendido y fomentar la entrada de aire fresco", añadió.