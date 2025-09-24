Las víctimas fueron recuperadas este miércoles, dos días después del accidente en la Sierra Madre Occidental.

Los cuerpos de las dos personas que viajaban en el helicóptero que se desplomó el pasado lunes en San Sebastián del Oeste, Jalisco, fueron recuperados este miércoles por elementos de Protección Civil del estado.

El hallazgo de la aeronave ocurrió el martes en una zona serrana cercana a la localidad La Virgencita, dentro de la Sierra Madre Occidental, pero debido a las condiciones de riesgo no fue posible recuperar los cadáveres ese mismo día. Las maniobras se retomaron este miércoles y concluyeron alrededor de las 12:30 horas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la aeronave no era de su propiedad, sino de la empresa ASESA, contratada para brindar servicios a la dependencia. También precisó que los tripulantes fallecidos no eran trabajadores de la Comisión.

El desplome fue reportado el lunes en el cerro El Jabalí y derivó en un amplio operativo en el que participaron brigadas de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (Uepcbj), el SAMU, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Las labores se complicaron por las condiciones del clima, la falta de comunicación y lo accidentado del terreno, aunque no se registraron heridos entre los rescatistas.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para su entrega a familiares. Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el desplome.

