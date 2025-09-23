El hallazgo ocurrió alrededor de las 14:10 horas en una zona serrana cercana a la localidad La Virgencita, dentro de la Sierra Madre Occidental.

Fueron localizados durante la tarde de este martes los restos de una aeronave de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se desplomó ayer en el Municipio de San Sebastián del Oeste; en el sitio se confirmó la muerte de dos personas.

El operativo fue encabezado por brigadas que ingresaron a pie, mientras que desde el aire se sumó el helicóptero Titán B3 del Escuadrón Aerotáctico de la Secretaría de Seguridad.

La caída de la aeronave se reportó la tarde del lunes en el cerro El Jabalí, lo que motivó el despliegue de personal de Protección Civil Jalisco, SAMU, Guardia Nacional, Defensa y Semar.

Las primeras horas de búsqueda estuvieron marcadas por la falta de comunicación y las condiciones adversas del clima, que obligaron a suspender momentáneamente las labores aéreas.

Los trabajos de recuperación en la zona continuarán y se esperaba información oficial sobre las causas del percance.