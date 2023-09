Cae "El Rayder" presunto criminal involucrado en caso LeBarón

Fue la mañana de este viernes, cuando Adrián LeBarón publicó un video en el que anunció la detención de José Adrián Enriquez, alias "El Rayder", en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el pasado miércoles 30 de agosto.

Mediante una publicación realizada desde su cuenta oficial en Twitter, Adrián LeBarón confirmó la detención de "El Rayder", presunto criminal involucrado en la masacre de nueve integrantes de su familia en el 2019, donde murieron su hija y nietos.

"Me siento bien, porque hay un criminal menos en las calles. Conozco muy bien esta región y es increíble que haya gente tan mala caminando entre gente noble, entre gente trabajadora que se gana bien la vida", comentó.

Otro delincuente fuera de las calles. Les quiero comentar que detuvieron a otro presunto criminal involucrado en la masacre de mi hija y nietos. Se trata de José Adrián Enriquez, alias el "Rayder", lo agarraron en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el pasado miércoles 30.



Audiencia Inicial

Asimismo, reconoció el trabajo de las autoridades e informó que la tarde de este viernes se celebrará la audiencia inicial, cuyos avances serán dados a conocer.

Por otro lado, explicó que se encuentra en la Ciudad de México, debido a que se llevaría a cabo la audiencia intermedia para el presunto criminal apodado como "La Parca", sin embargo, fue suspendida.

"Así nos vamos a tardar mucho en juzgar a los delincuentes, pero a pesar de ser un camino largo ¡Yo no me rajo! Se lo debo a mi familia, a mi comunidad, se lo debo a México, nuestro país que me ha dado abrazos muy sinceros. Dios los bendiga y te seguiré informando", finalizó.