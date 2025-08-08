La Fiscalía General de la República confirmó la detención de Jaret Roberto Hernández, presunto miembro del Cártel del Golfo, por su presunta participación en el homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, asesinado el pasado 4 de agosto en Reynosa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Jaret Roberto Hernández, identificado como presunto integrante del Cártel del Golfo, en relación con el asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, ocurrido el pasado 4 de agosto en el fraccionamiento Las Quintas, en la ciudad de Reynosa.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades federales y confirmada por el medio Reforma, el detenido estaría vinculado directamente con la ejecución del ataque, en el que se emplearon armas de fuego y una granada. Vázquez Reyna fue interceptado en su camioneta, atacado a corta distancia, y su vehículo fue posteriormente incendiado.

El móvil del crimen estaría relacionado con recientes operativos federales contra el robo de hidrocarburos en Tamaulipas. Días antes del asesinato, la FGR encabezó el decomiso de 1.8 millones de litros de combustible ilegal en Reynosa, lo que habría generado represalias por parte de grupos del crimen organizado.

La institución ha señalado que el crimen “presenta una sólida probabilidad” de estar conectado con dichas acciones contra el huachicol. La región fronteriza ha sido escenario frecuente de enfrentamientos por el control de rutas ilegales de combustible y drogas.

Proceso judicial en curso

Tras su detención, Jaret Roberto Hernández será presentado ante un juez federal para determinar su situación legal. La FGR trabaja en la integración del expediente con base en las pruebas recabadas, entre ellas la localización de una camioneta abandonada vinculada con el ataque.

El gobierno federal ha reiterado su compromiso para esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a todos los involucrados. En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad expresaron su respaldo a las investigaciones y a la labor del personal ministerial.