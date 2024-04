Máynez encabeza lista de las 50 más virales en Spotify

Las estadísticas de su canción son producto de su enfoque en promover su campaña con los jóvenes.

Jorge Álvarez Máynez presumió en redes sociales que la canción insignia de su campaña 'Presidente Máynez' llegó al primer lugar de la lista Los 50 más virales: México en Spotify en tan sólo una semana.

En su cuenta de X, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) agradeció a sus simpatizantes el hecho. "Gracias totales. Lo vamos a lograr. Por tus hijos y los míos" , escribió.

De acuerdo con la plataforma de streaming musical Spotify, las canciones virales se posicionan de acuerdo con la frecuencia con que una canción se reproduce, el número de veces que las personas comparten una canción y la cantidad de personas que descubrieron la canción en los últimos días.

'Presidente Máynez' es una melodía creada por Moisés Barba González, compositor que también ha colaborado en otras canciones para Movimiento Ciudadano en apoyo a Mariana Rodríguez o el partido. También trabajó con cantantes y grupos musicales como Celso Piña, Maná y Caifanes.

Es interpretada por Yuawi López, niño wixárika que saltó a la fama a los nueve años tras cantar 'Nanananana', himno de Movimiento Ciudadano.

Ayer, Jorge Álvarez Máynez manifestó sentirse orgulloso de la popularidad que está alcanzando en redes sociales pues, al menos en el plano virtual, ya rebasó en preferencias a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México, hecho que aseguró se verá reflejado en las urnas el próximo 2 de junio.

"Detrás de los celulares hay personas, seres humanos de carne y hueso y jóvenes, yo se los comenté, se los dije había muchas burlas de por qué mi campaña en las universidades, de por qué mi campaña era con los jóvenes, por qué estábamos apelando a cosas distintas en la campaña. Yo confío en los jóvenes y estoy realmente conmovido de cómo los jóvenes están confiando ahora en mí" , expresó en rueda de prensa.

Canciones que escucha Máynez

Desde el pasado lunes, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez ha compartido algunos de sus gustos musicales, entre los que destacan géneros como pop, rock, electrónica y alternativo.

A través de su cuenta de X, el político zacatecano ha compartido con sus seguidores qué canciones escucha, una de ellas fue 'National Anthem' de la cantante Lana Del Rey; 'Tu luz' de Thornato; 'El Aguante' de Calle 13; 'Wait for it' de Usher y 'Out of the woods' y 'Forever and always' de Taylor Swift.

Esta mañana, Álvarez Máynez reveló que su disco favorito de la banda mexicana Pxndx es 'La revancha del príncipe charro' y los fanáticos de la agrupación externaron su aprobación, ya que según ellos, es uno de los mejores trabajos de los integrantes.

Piden a Máynez reunir a la banda

Tras compartir que se encontraba escuchando 'Hola!' y 'Ya no jalaba', fans de la agrupación interactuaron con la publicación e hicieron tendencia a Pxndx. Usuarios de la red social recordaron las canciones más emblemáticas del grupo e hicieron memes del candidato, también aseguraron que, en su juventud, Máynez fue emo.

Otros más le pidieron al candidato del MC que reúna a los cuatro integrantes: José Madero, Ricardo Treviño Chapa 'Trekk', Arturo Arredondo Treviño 'Artur White' y Jorge Vázquez Martínez 'Kross' para que concreten su regreso y emprendan una nueva gira musical en México.

Cabe mencionar que el grupo está en un descanso indefinido, algo que ha entristecido a sus fans. De hecho, el vocalista, José Madero, lleva años con una carrera como solista y hasta la fecha, ni él ni los demás miembros han dado indicios de que la banda regrese.