La Pensión Mujeres Bienestar 2025 continúa con los depósitos del bimestre septiembre-octubre. Este martes 9 de septiembre reciben su apoyo las beneficiarias cuya CURP inicia con G.

La Secretaría del Bienestar informó que el programa Pensión Mujeres Bienestar 2025 avanza con el quinto pago del año, correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

El apoyo consiste en un depósito directo de 3 mil pesos bimestrales para mujeres de entre 60 y 64 años que aún no acceden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El esquema de entrega sigue un orden alfabético con base en la primera letra de la CURP:

Martes 9 de septiembre: letra G

Miércoles 10 de septiembre: letras H, I, J, K

Jueves 11 de septiembre: letra L

Viernes 12 de septiembre: letra M

La Secretaría recordó que no es necesario retirar el recurso el mismo día, ya que el dinero permanece seguro en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Las mujeres que realizaron su registro en agosto aún no recibirán este depósito, ya que la entrega de tarjetas continúa en proceso. Quienes cumplan 65 años serán incorporadas automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo apoyo asciende a 6 mil 200 pesos bimestrales.

Próximas entregas de tarjetas

Del 1 al 31 de octubre de 2025 se realizará la distribución de nuevas Tarjetas Bienestar para las beneficiarias recientes. Con esta acción, el programa busca garantizar seguridad financiera y reducir la brecha de desigualdad.