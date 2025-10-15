Dicha persona habría actuado con Héctor, de 18 años, quien fue detenido tras cometer la agresión por un Policía de Investigación que logró repeler la agresión y herirlo en el brazo.

Otro de los presuntos implicados en el homicidio del abogado David Cohen Sacal, en Ciudad Judicial, fue detenido en la Alcaldía Cuauhtémoc.

"Esta tarde, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Donovan "N", identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en @AlcCuauhtemocMx" , informó en su cuenta de X, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez.

Fue después de trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados en coordinación con los operadores de los Centros del C2, agregó.

Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para determinar su situación legal.

Dicha persona habría actuado con Héctor, de 18 años, quien fue detenido tras cometer la agresión por un Policía de Investigación que logró repeler la agresión y herirlo en el brazo.

Donovan habría escapado tras la agresión.

El abogado murió derivado del balazo recibido en el cráneo, de acuerdo con la necropsia.

Te puede interesar Participaron dos en asesinato de abogado David Cohen: Fiscalía de CDMX

El cuerpo de David Cohen fue entregado hoy a sus familiares.