Colectivos en Jalisco respaldan a la presidenta de la CNDH por su '' apoyo y solidaridad en momentos difíciles''.

El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora y Madres Buscadoras de Sonora, encabezado por Cecilia Patricia Flores, exigen la renuncia inmediata de Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tras no presentarse a la mesa de diálogo entre Gobernación y familias buscadoras.

"Porque mientras el dolor nos convoca, la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ha elegido el silencio. Su ausencia en la mesa de diálogo no fue solo una silla vacía, fue un mensaje claro: "no me importa". Y esa indiferencia, señora Piedra, es violencia institucional" , expresaron.

A través de un comunicado, cuestionaron: "¿qué esperanza queda para los que buscan justicia? Cuando el gobierno abre sus puertas y la CNDH no cruza el umbral, ¿cómo confiar en una institución que se borra justo cuando más se la necesita?" .

Así, exigieron su renuncia y puntualizaron que no es como venganza, sino como acto de dignidad; pues no se puede representar a las víctimas desde la ausencia, no se puede hablar de derechos humanos mientras se ignoran los clamores de quienes han perdido todo.

"Queremos verdad. Queremos justicia. Queremos funcionarios con rostro humano y compromiso real. Hoy no pedimos: exigimos. Hoy no suplicamos: exigimos. Y no nos detendremos. Hasta que la justicia tenga rostro. Hasta que la verdad deje de esconderse. Hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos vuelva a ser del pueblo, para el pueblo y con el pueblo" , indicaron.

Por su parte, la buscadora Ceci Flores reiteró que exigen su renuncia, ya que no se puede representar a las víctimas desde el silencio: "Queremos justicia, no indiferencia. Queremos instituciones que escuchen, no que se escondan. ¡Ni un paso atrás hasta que la verdad tenga rostro y la justicia camino!" , señaló en redes sociales.

"He soñado con un país donde la dignidad humana no sea negociable, donde las víctimas no tengan que rogar por ser escuchadas, donde los desaparecidos no sean solo cifras sino razones para actuar. Pero hoy, ese sueño se rompe en pedazos frente al silencio de quienes juraron defender los derechos humanos" , dice el escrito de Jóvenes Buscadores de Sonora.

"En nombre de nuestros desaparecidos, en nombre de nuestras madres con el corazón desgarrado, en nombre de cada familia que camina con una foto en la mano y una herida en el alma, decimos: ¡basta!" , indicaron.

Guerreros Buscadores de Jalisco respaldan a Rosario Piedra

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, grupo que localizó el rancho Izaguirre en Teuchitlán, mostraron su apoyo a la titular de la CNDH.

Comentaron a través de sus redes sociales que Piedra Ibarra ha mostrado dedicación y compromiso con los colectivos de búsqueda y familiares de víctimas.

"Ella ha estado con nosotros desde el inicio, brindándonos su apoyo y solidaridad en momentos difíciles" , aseguraron.

Asimismo, reconocieron su esfuerzo y dedicación para atender las necesidades de las personas buscadoras, asegurando que no necesitan ser manipuladas para mostrar su gratitud.

"Hay personas que tuvieron todo el apoyo, pero parece que se les olvidó quién estuvo con ellos en los momentos más difíciles. Nosotros no olvidamos y agradecemos a la Presidenta Rosario Piedra Ibarra por su apoyo constante" , finalizó su comunicado.