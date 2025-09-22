Autoridades locales recuperaron el cuerpo de una recién nacida que fue arrojado a la Presa de Las Pintas por sus propios padres.

El cuerpo de una bebé recién nacida fue localizado en la Presa de Las Pintas, en el municipio de El Salto, luego de que sus propios padres lo arrojaran al agua, informó la Comisaría local. La pareja quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado para que se determine su situación legal.





Búsqueda de la bebé

Elementos de la Policía del Municipio recibieron reportes durante la madrugada sobre la desaparición de la recién nacida. La búsqueda se centró en la presa, específicamente en la zona de Emiliano Zapata y Antigua Carretera a Chapala. Momentos después, autoridades y personal de Protección Civil localizaron el cuerpo, envuelto en plástico y una sábana, en el canal de aguas de Las Pintas.

Según la declaración de los padres, la bebé nació el 18 de septiembre y al día siguiente comenzó a sentirse mal de salud. La llevaron a un puesto de socorro en Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco, donde aseguran que no recibieron atención médica. Por ello, solicitaron transporte por aplicación para buscar ayuda en otro lugar.

Durante el trayecto, declararon, se percataron de que la niña ya no mostraba signos vitales y se sintieron nerviosos, por lo que se trasladaron hasta la presa donde arrojaron el cuerpo. Posteriormente, la pareja pidió apoyo en las inmediaciones del Parque Montenegro para buscar a su hija, aunque señalaron que ya estaba muerta antes de arrojarla al agua.





Primeras investigaciones

El hallazgo del cadáver se realizó tras un operativo de seguridad y rescate. A simple vista, las autoridades observaron un golpe en la cabeza de la bebé, aunque aún se desconoce si fue antes, como parte de un abuso, o después de ser arrojada al canal. El cuerpo fue trasladado por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para realizar la necropsia que determinará la causa de muerte.

Hasta el momento, no se ha explicado por qué los padres llevaron a la bebé a la presa en lugar de entregarla a una institución médica o a las autoridades.